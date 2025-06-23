34 медала и много призови места за „Мега спорт“ от национален турнир в Пловдив

Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Мега спорт“ завоюваха 34 медала и много призови места от Национален турнир „Купа АМД“, провело се от 20 до 22 юни в спортна зала „Строител“ в Пловдив. Надпреварата бе последната от спортния календар на Съюз по аеробика в България за първото полугодие на 2025 година.

Това е петото поредно издание на турнира, чийто домакини е СК „Аеробика-АМД“, подкрепен организационно от Съюз по аеробика България.

Над 330 състезатели от 8 спортни клуба взеха участие в надпреварата, която тази година се проведе в 3 дни.

Ето и класирането за хасковските състезатели с президент и треньор Мартина Маринова:

Клас А

– Възрастова група 15-17 години:

• ИЖ:

1 място – Стефани Лечева

2 място – Неда Запрянова

5 място – Мария Вълчева

• ИМ:

1 място – Атанас Благоев

• ДВ:

1 място – Стефани Лечева, Атанас Благоев

• ТР:

2 място – Мария Вълчева, Неда Запрянова, Стефани Лечева

– Възрастова група 12-14 години:

• ИЖ:

2 място – Никол Стоилова

3 място – Магдалена Хаджиева

5 място – Михаела Стоилова

• ТР:

1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Инджиляй Ариф

3 място – Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова

4 място – Дия Параскова, Анджелина Карева, Златимира Хаджикулова

• ГР:

1 място – Дия Параскова, Магдалена Хаджиева, Михаела Стоилова, Анастасия Начева, Анджелина Карева

3 място – Габриела Колева, Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Станислава Христозова, Инджиляй Ариф

– Възрастова група 9-11 години:

• ИЖ:

1 място – Джемре Стефанова

• ИМ:

1 място – Цветан Димитров

• ДВ:

1 място – Цветан Димитров, Мариела Тодорова

• ТР:

5 място – Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева

• ГР:

3 място – Джемре Стефанова, Дария Христова, Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева

– Възрастова група 7-8 години:

• ИЖ:

1 място – Анна Стефанова

3 място – Мария Костова

5 място – Мария Недева

• ТР:

1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова

• ГР:

1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова, Карен Мюмюн, Илина Тракова

Клас Б

– Възрастова група 7-8 години:

• ИЖ:

1 място – Перин Ремзи

5 място – Мишел Иванова

• МФ:

2 място – Ивайла Дикова, Йоана Стратиева, Кристияна Георгиева

3 място – Адриана Василева, Деана Василева

4 място – Елеонора Йорданова, Есила Рамадан

• ГФ:

1 място – Перин Ремзи, Деана Василева, Йоана Стратиева, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Елеонора Йорданова

2 място – Адриана Василева, Мишел Иванова, Санем Хашим, Зерин Рамадан, Азра Мюмюн

– Възрастова група 9-11 години:

• ИЖ:

4 място – Георгия Колева

• МФ:

2 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Йоанна Петкова

7 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова

• ГФ:

1 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Георгия Колева, Йоанна Петкова, Кайла Хашим

4 място – Анелия Хаджиангелова, Божидара Севова, Габриела Атанасова, Ивайла Налбантова, Никол Чилингирова, Азра Байрамали

– Възрастова група 12-14 години:

• МФ:

3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова

• ГФ:

1 място – Гергана Гогова, Симай Юксел, Ниса Зенгин, Нели Георгиева, Виктория Костова

3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова, Перса Гюмюшева, Рая Мария Никова

Добре се представиха и Ния Чукарова, Борислава Юриева, Анни Моллова, Виктория Талева, Никол Митева.

Клас С

– Възрастова група 5-6-годишни:

• ИЖ:

1 място – Бориса Недева

2 място – Дерин Ремзи

3 място – Сема Сеид

5 място – Елиф Неджат

7 място – Диляна Проданова

• ГР:

1 място – Бориса Недева, Диляна Проданова, Елиф Неджат, Сема Сеид, Дерин Ремзи, Анабел Димитрова, Катерина Благоева, Ася Ангелова, Масал Йълдъз, Владислава Жекова

– Възрастова група 7-8 години:

• ГР:

2 място – Магдалена Маринова, Джейда Зекерие, Крисия Господинова

8 място – Едже Мустафа, Алина Байрамали

9 място – Калина Кирякова, Ъшъл Бехчед

„Поздравления за всички състезатели и треньори! Пожелаваме ви още много успехи занапред!“, казаха от ръководството на хасковския клуб.