34 медала и много призови места за „Мега спорт“ от национален турнир в Пловдив

Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Мега спорт“ завоюваха 34 медала и много призови места от Национален турнир „Купа АМД“, провело се от 20 до 22 юни в спортна зала „Строител“ в Пловдив. Надпреварата бе последната от спортния календар на Съюз по аеробика в България за първото полугодие на 2025 година.
Това е петото поредно издание на турнира, чийто домакини е СК „Аеробика-АМД“, подкрепен организационно от Съюз по аеробика България.
Над 330 състезатели от 8 спортни клуба взеха участие в надпреварата, която тази година се проведе в 3 дни.
Ето и класирането за хасковските състезатели с президент и треньор Мартина Маринова:
Клас А
– Възрастова група 15-17 години:
• ИЖ:
1 място – Стефани Лечева
2 място – Неда Запрянова
5 място – Мария Вълчева
• ИМ:
1 място – Атанас Благоев
• ДВ:
1 място – Стефани Лечева, Атанас Благоев
• ТР:
2 място – Мария Вълчева, Неда Запрянова, Стефани Лечева
– Възрастова група 12-14 години:
• ИЖ:
2 място – Никол Стоилова
3 място – Магдалена Хаджиева
5 място – Михаела Стоилова
• ТР:
1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Инджиляй Ариф
3 място – Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова
4 място – Дия Параскова, Анджелина Карева, Златимира Хаджикулова
• ГР:
1 място – Дия Параскова, Магдалена Хаджиева, Михаела Стоилова, Анастасия Начева, Анджелина Карева
3 място – Габриела Колева, Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Станислава Христозова, Инджиляй Ариф
– Възрастова група 9-11 години:
• ИЖ:
1 място – Джемре Стефанова
• ИМ:
1 място – Цветан Димитров
• ДВ:
1 място – Цветан Димитров, Мариела Тодорова
• ТР:
5 място – Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева
• ГР:
3 място – Джемре Стефанова, Дария Христова, Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева
– Възрастова група 7-8 години:
• ИЖ:
1 място – Анна Стефанова
3 място – Мария Костова
5 място – Мария Недева
• ТР:
1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова
• ГР:
1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова, Карен Мюмюн, Илина Тракова
Клас Б
– Възрастова група 7-8 години:
• ИЖ:
1 място – Перин Ремзи
5 място – Мишел Иванова
• МФ:
2 място – Ивайла Дикова, Йоана Стратиева, Кристияна Георгиева
3 място – Адриана Василева, Деана Василева
4 място – Елеонора Йорданова, Есила Рамадан
• ГФ:
1 място – Перин Ремзи, Деана Василева, Йоана Стратиева, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Елеонора Йорданова
2 място – Адриана Василева, Мишел Иванова, Санем Хашим, Зерин Рамадан, Азра Мюмюн
– Възрастова група 9-11 години:
• ИЖ:
4 място – Георгия Колева
• МФ:
2 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Йоанна Петкова
7 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова
• ГФ:
1 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Георгия Колева, Йоанна Петкова, Кайла Хашим
4 място – Анелия Хаджиангелова, Божидара Севова, Габриела Атанасова, Ивайла Налбантова, Никол Чилингирова, Азра Байрамали
– Възрастова група 12-14 години:
• МФ:
3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова
• ГФ:
1 място – Гергана Гогова, Симай Юксел, Ниса Зенгин, Нели Георгиева, Виктория Костова
3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова, Перса Гюмюшева, Рая Мария Никова
Добре се представиха и Ния Чукарова, Борислава Юриева, Анни Моллова, Виктория Талева, Никол Митева.
Клас С
– Възрастова група 5-6-годишни:
• ИЖ:
1 място – Бориса Недева
2 място – Дерин Ремзи
3 място – Сема Сеид
5 място – Елиф Неджат
7 място – Диляна Проданова
• ГР:
1 място – Бориса Недева, Диляна Проданова, Елиф Неджат, Сема Сеид, Дерин Ремзи, Анабел Димитрова, Катерина Благоева, Ася Ангелова, Масал Йълдъз, Владислава Жекова
– Възрастова група 7-8 години:
• ГР:
2 място – Магдалена Маринова, Джейда Зекерие, Крисия Господинова
8 място – Едже Мустафа, Алина Байрамали
9 място – Калина Кирякова, Ъшъл Бехчед
„Поздравления за всички състезатели и треньори! Пожелаваме ви още много успехи занапред!“, казаха от ръководството на хасковския клуб.