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34 медала и много призови места за „Мега спорт“ от национален турнир в Пловдив

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    Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Мега спорт“ завоюваха 34 медала и много призови места от Национален турнир „Купа АМД“, провело се от 20 до 22 юни в спортна зала „Строител“ в Пловдив. Надпреварата бе последната от спортния календар на Съюз по аеробика в България за първото полугодие на 2025 година.

    Това е петото поредно издание на турнира, чийто домакини е СК „Аеробика-АМД“, подкрепен организационно от Съюз по аеробика България.

    Над 330 състезатели от 8 спортни клуба взеха участие в надпреварата, която тази година се проведе в 3 дни.

    Ето и класирането за хасковските състезатели с президент и треньор Мартина Маринова:

    Клас А

     – Възрастова група 15-17 години:

    • ИЖ:

    1 място – Стефани Лечева

    2 място – Неда Запрянова

    5 място – Мария Вълчева

    • ИМ:

    1 място – Атанас Благоев

    • ДВ:

    1 място – Стефани Лечева, Атанас Благоев

    • ТР:

    2 място – Мария Вълчева, Неда Запрянова, Стефани Лечева

     – Възрастова група 12-14 години:

    • ИЖ:

    2 място – Никол Стоилова

    3 място – Магдалена Хаджиева

    5 място – Михаела Стоилова

    • ТР:

    1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Инджиляй Ариф

    3 място – Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова

    4 място – Дия Параскова, Анджелина Карева, Златимира Хаджикулова

    • ГР:

    1 място – Дия Параскова, Магдалена Хаджиева, Михаела Стоилова, Анастасия Начева, Анджелина Карева

    3 място – Габриела Колева, Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Станислава Христозова, Инджиляй Ариф

     – Възрастова група 9-11 години:

    • ИЖ:

    1 място – Джемре Стефанова

    • ИМ:

    1 място – Цветан Димитров

    • ДВ:

    1 място – Цветан Димитров, Мариела Тодорова

    • ТР:

    5 място – Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева

    • ГР:

    3 място – Джемре Стефанова, Дария Христова, Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева

     – Възрастова група 7-8 години:

    • ИЖ:

    1 място – Анна Стефанова

    3 място – Мария Костова

    5 място – Мария Недева

    • ТР:

    1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова

    • ГР:

    1 място – Мария Недева, Мария Костова, Анна Стефанова, Карен Мюмюн, Илина Тракова

    Клас Б

     – Възрастова група 7-8 години:

    • ИЖ:

    1 място – Перин Ремзи

    5 място – Мишел Иванова

    • МФ:

    2 място – Ивайла Дикова, Йоана Стратиева, Кристияна Георгиева

    3 място – Адриана Василева, Деана Василева

    4 място – Елеонора Йорданова, Есила Рамадан

    • ГФ:

    1 място – Перин Ремзи, Деана Василева, Йоана Стратиева, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Елеонора Йорданова

    2 място – Адриана Василева, Мишел Иванова, Санем Хашим, Зерин Рамадан, Азра Мюмюн

     – Възрастова група 9-11 години:

    • ИЖ:

    4 място – Георгия Колева

    • МФ:

    2 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Йоанна Петкова

    7 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова

    • ГФ:

    1 място – Анита Братанова, Виктория Маврова, Георгия Колева, Йоанна Петкова, Кайла Хашим

    4 място – Анелия Хаджиангелова, Божидара Севова, Габриела Атанасова, Ивайла Налбантова, Никол Чилингирова, Азра Байрамали

     – Възрастова група 12-14 години:

    • МФ:

    3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова

    • ГФ:

    1 място – Гергана Гогова, Симай Юксел, Ниса Зенгин, Нели Георгиева, Виктория Костова

    3 място – Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова, Перса Гюмюшева, Рая Мария Никова

    Добре се представиха и Ния Чукарова, Борислава Юриева, Анни Моллова, Виктория Талева, Никол Митева.

    Клас С

     – Възрастова група 5-6-годишни:

    • ИЖ:

    1 място – Бориса Недева

    2 място – Дерин Ремзи

    3 място – Сема Сеид

    5 място – Елиф Неджат

    7 място – Диляна Проданова

    • ГР:

    1 място – Бориса Недева, Диляна Проданова, Елиф Неджат, Сема Сеид, Дерин Ремзи, Анабел Димитрова, Катерина Благоева, Ася Ангелова, Масал Йълдъз, Владислава Жекова

     – Възрастова група 7-8 години:

    • ГР:

    2 място – Магдалена Маринова, Джейда Зекерие, Крисия Господинова

    8 място – Едже Мустафа, Алина Байрамали

    9 място – Калина Кирякова, Ъшъл Бехчед

    „Поздравления за всички състезатели и треньори! Пожелаваме ви още много успехи занапред!“, казаха от ръководството на хасковския клуб.

    Източник: Haskovo.NET

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