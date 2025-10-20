От х:

Регистрация

„Мега спорт“ с 5 златни и един сребърен медал от Балканските игри по аеробика в Молдова

    Състезателите на хасковския клуб „Мега спорт“ направиха истински фурор на Балканските игри по спортна аеробика, провели се в Молдова от 16 до 19 октомври. Възпитаниците на президента и треньор Мартина Маринова се завърнаха с впечатляваща равносметка от 5 златни и 1 сребърен медал, доказвайки отново високото си ниво и неуморния труд, който полагат.

    Отличното представяне е резултат от отдадената работа на състезателите и техните треньори, както и от дългогодишната традиция на клуба в изграждането на млади таланти.

    Ето и медалистите:

     – Възрастова група 15-17 години

    1 място – Атанас Благоев – категория индивидуално юноши

    1 място – Неда Запрянова – категория индивидуално девойки

    2 място – Стефани Лечева – категория индивидуално девойки

    3 място – Мария Вълчева – категория индивидуално девойки (резултат от квалификации)

    1 място – Атанас Благоев, Стефани Лечева – категория двойки

    1 място – Неда Запрянова, Стефани Лечева, Мария Вълчева – категория тройки

     – Възрастова група 9-11 години

    1 място – Джемре Стефанова

    „Поздравления за труда, таланта и дисциплината, които доведоха до този впечатляващ успех! Скъпи състезатели и треньори, гордеем се с вас! Продължавайте да мечтаете и да побеждавате!“, коментира Мартина Маринова.

    Източник: Haskovo.NET

    Състезателите на „Виолена“ с два комплекта златни медали от Балканските игри в Молдова

    Последни новини