„Мега спорт“ с 5 златни и един сребърен медал от Балканските игри по аеробика в Молдова

Състезателите на хасковския клуб „Мега спорт“ направиха истински фурор на Балканските игри по спортна аеробика, провели се в Молдова от 16 до 19 октомври. Възпитаниците на президента и треньор Мартина Маринова се завърнаха с впечатляваща равносметка от 5 златни и 1 сребърен медал, доказвайки отново високото си ниво и неуморния труд, който полагат.

Отличното представяне е резултат от отдадената работа на състезателите и техните треньори, както и от дългогодишната традиция на клуба в изграждането на млади таланти.

Ето и медалистите:

– Възрастова група 15-17 години

1 място – Атанас Благоев – категория индивидуално юноши

1 място – Неда Запрянова – категория индивидуално девойки

2 място – Стефани Лечева – категория индивидуално девойки

3 място – Мария Вълчева – категория индивидуално девойки (резултат от квалификации)

1 място – Атанас Благоев, Стефани Лечева – категория двойки

1 място – Неда Запрянова, Стефани Лечева, Мария Вълчева – категория тройки

– Възрастова група 9-11 години

1 място – Джемре Стефанова

„Поздравления за труда, таланта и дисциплината, които доведоха до този впечатляващ успех! Скъпи състезатели и треньори, гордеем се с вас! Продължавайте да мечтаете и да побеждавате!“, коментира Мартина Маринова.