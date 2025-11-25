От х:

Задържаха 25-годишна жена с дрога

Млада жена е задържана за държане на дрога в Харманли, съобщиха от МВР. Вчера по обяд полицаи са проверили дом в жк „Дружба“, където живеела 25-годишната. В жилището е открит плик със съцветия кафяво-зелена листна маса с тегло 3 грама с мирис на канабис. Жената е задържана до 24 часа.

С 10 грама наркотик е заловен непълнолетен, пътник в автомобил. Вчера около 15 часа на пътен възел между двата града в посока на движение към Свиленград, криминалисти от Хасково и Димитровград са извършили проверка на „Ауди“, шофирано от 34-годишен димитровградчанин. В колата е пътувал и 17-годишен от монтанското село Мартиново. В автомобила служителите открили 10 грама синтетичен чай за пушене и саморъчно свита цигара с мирис на марихуана. Непълнолетният признал, че дрогата е негова и я предал с протокол. Заведено е досъдебно производство. Водачът на колата е отказал на проверяващите да бъде тестван за употреба на наркотици, а също и проба за кръвни изследвания. Справка е изяснила, че е наказван по административен ред за същото деяние. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.

