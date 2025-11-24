От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Експерти ще разговарят с жители на 16 населени места в Хасковско за насилието над жени

Предстои провеждането на ежегодните събития, посветени на Международната кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жени“, съобщиха от Фондация „Х и Д Перспективи“.

Инициативите ще се проведат във времето от 25 ноември до 10 декември. По време на 16-дневната кампания са организирани срещи-разговори на експерти от фондацията с местни общности от 16 населени места в област Хасково, на територията на общините Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Минерални Бани, Харманли и Стамболово.

Целите на кампанията са:

• Повишаване на обществената чувствителност към всички форми на насилие над жени и домашно насилие.

• Информиране на гражданите за механизмите за защита и подкрепа на жертви на насилие.

• Насърчаване на активното участие на общността и местните институции в превенцията.

• Подкрепа и овластяване на жените чрез достъп до услуги и споделяне на добри практики.

• Развитие на партньорства между НПО, общини, училища и държавни институции.

Кампанията ще се реализира чрез проекта „Трансформация за живот без насилие“, финансиран по Програма „Силна“ на Български фонд за жените.

Първата инициатива, с която Фондация „Х и Д Перспективи“ стартира кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жени“, бе планирана за днес (24 ноември 2025 г.) в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“-Хасково, където експертите от неправителствената организация беседваха с гимназистите по темата за насилието във всичките му измерения.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ремонтират моста над р. Марица на магистралата, движението ще е в една платно
Ремонтират моста над р. Марица на магистралата, движението ще е в една платно
преди 39 минути
„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив
„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив
преди 1 час
Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
преди 1 час
Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени
Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени
преди 1 час
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
преди 4 часа
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Teddy Swims - Apple Juice

Случаен виц

„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив
Ремонтират моста над р. Марица на магистралата, движението ще е в една платно

Никога не греши този, който нищо не прави. - Теодор Рузвелт

Последни обяви

Случайна рецепта

Бургери от пикантен ориз
Бургери от пикантен ориз

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини