Експерти ще разговарят с жители на 16 населени места в Хасковско за насилието над жени

Предстои провеждането на ежегодните събития, посветени на Международната кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жени“, съобщиха от Фондация „Х и Д Перспективи“.

Инициативите ще се проведат във времето от 25 ноември до 10 декември. По време на 16-дневната кампания са организирани срещи-разговори на експерти от фондацията с местни общности от 16 населени места в област Хасково, на територията на общините Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Минерални Бани, Харманли и Стамболово.

Целите на кампанията са:

• Повишаване на обществената чувствителност към всички форми на насилие над жени и домашно насилие.

• Информиране на гражданите за механизмите за защита и подкрепа на жертви на насилие.

• Насърчаване на активното участие на общността и местните институции в превенцията.

• Подкрепа и овластяване на жените чрез достъп до услуги и споделяне на добри практики.

• Развитие на партньорства между НПО, общини, училища и държавни институции.

Кампанията ще се реализира чрез проекта „Трансформация за живот без насилие“, финансиран по Програма „Силна“ на Български фонд за жените.

Първата инициатива, с която Фондация „Х и Д Перспективи“ стартира кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жени“, бе планирана за днес (24 ноември 2025 г.) в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“-Хасково, където експертите от неправителствената организация беседваха с гимназистите по темата за насилието във всичките му измерения.