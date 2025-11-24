Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени

Камбанарията в парк Ямача ще бъде озарена в оранжева светлина в продължение на 16 дни в знак на протест и призив за активност срещу насилието над жени. Община Хасково подкрепя инициативата на ООН и Интернешънъл Инър Уийл, представляван от Инър Уййл клуб Хасково „ORANGE THE WORLD“ и в знак на съпричастност ще освети в оранжеви светлини Камбанарията в парк Ямача утре 25 ноември 2025г.

Всяка година кампанията се фокусира върху конкретна тема в подкрепа на глобалната кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която започва на 25 ноември - Международен ден за премахване на насилието срещу жените и продължава до 10 декември. Тогава е Денят за защита правата на човека.

Мотото на кампанията през 2025 г. е „Заедно ще сложим край на дигиталното насилие срещу всички жени и момичета“. Една от най-бързо развиващите се форми на насилие е дигиталното насилие, а тазгодишната кампания е напомняне, че дигиталната безопасност е от основно значение за равенството между половете.