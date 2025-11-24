От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени

Камбанарията в парк Ямача ще бъде озарена в оранжева светлина в продължение на 16 дни в знак на протест и призив за активност срещу насилието над жени. Община Хасково подкрепя инициативата на ООН и Интернешънъл Инър Уийл, представляван от Инър Уййл клуб Хасково „ORANGE THE WORLD“ и в знак на съпричастност ще освети в оранжеви светлини Камбанарията в парк Ямача утре 25 ноември 2025г.

Всяка година кампанията се фокусира върху конкретна тема в подкрепа на глобалната кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която започва на 25 ноември - Международен ден за премахване на насилието срещу жените и продължава до 10 декември. Тогава е Денят за защита правата на човека. 

Мотото на кампанията през 2025 г. е „Заедно ще сложим край на дигиталното насилие срещу всички жени и момичета“. Една от най-бързо развиващите се форми на насилие е дигиталното насилие, а тазгодишната кампания е напомняне, че дигиталната безопасност е от основно значение за равенството между половете. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
преди 18 минути
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
преди 2 часа
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
преди 3 часа
Задържаха мъж с три вида дрога
Задържаха мъж с три вида дрога
преди 3 часа
Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник
Пиян водач се заби в ограда на къща в Книжовник
преди 3 часа
Шофьор на автобус блъсна пиян пешеходец в Хасково
Шофьор на автобус блъсна пиян пешеходец в Хасково
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Истории извън новините - Дарба в тишината, връщаща смеха в забравено родопско село

Случаен виц

Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо

Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката - Аристотел

Последни обяви

Случайна рецепта

Млечна малинова супа
Млечна малинова супа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини