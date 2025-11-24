За трета поредна година талантливите художници от Арт школа „Дъга“ при Младежки център Хасково рисуват „В духа на...", информираха от Община Хасково.

Тази година те са вдъхновени от творчеството на емблематичния хасковски художник Димитър Иванов – Лицо. Община Хасково и Младежки център Хасково канят всички ценители на изобразителното изкуство на откриването на уникалната изложба от детски творби, вдъхновени от Лицо, под надслов „В духа на Димитър Иванов – Лицо“ утре, 25 ноември 2025 г., от 17:30 часа във фоайето на Младежки център.

Творческото предизвикателство е част от празничните прояви, посветени на 25 години от създаването на ОП „Младежки център“ Хасково.