„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив

Състезателите на „Клуб по аеробика Мега Спорт“ отново доказаха, че са сред водещите имена в спортната аеробика, като се завърнаха с отличия на един от най-престижните международни турнири в дисциплината PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN 2025. Събитието, което се проведе през изминалия уикенд, събра над 640 състезатели от 20 държави. Хасковските представители извоюваха три сребърни медала и достойно класиране в почти всички категории:

- сребърен медал за Неда Запрянова при 15-17-годишните

- сребърен медал за двойката Стефани Лечева и Атанас Благоев при 15-17-годишните

- сребърен медал за Джемре Стефанова при 9-11-годишните

- седмо място за тройката Мария Вълчева, Стефани Лечева и Неда Запрянова при 15-17-годишните

- седмо място за тройката Аделина Некезова, Никол Стоилова и Инджиляй Ариф при 12-14-годишните

- четвърто място за тройката Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз и Йоана Талева при 9-11-годишните от квалификациите

- седмо място за групата Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева, Дария Христова и Джемре Стефанова при 9-11-годишните от квалификациите

- девето място за групата Магдалена Хаджиева, Анджелина Карева, Анастасия Начева, Златимира Хаджикулова и Михаела Стоилова при 12-14-годишните

- десето място за групата Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова, Аделина Некезова и Никол Стоилова при 12-14-годишните

Отлично представяне и за Стефани Лечева, Атанас Благоев, Мария Вълчева, Магдалена Хаджиева, Михаела Стоилова, Никол Стоилова и Аделина Некезова в индивидуалната надпревара, които направиха грешка в изпълнението си и това не им позволи да участват във финалите.

Чудесно представяне и на индивидуалистките при 9-11-годишните - Мейра Йълдъз, Дария Христова и Йоана Талева, също така и на тройките при 12-14-годишните - Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова и Анджелина Карева, Анастасия Начева, Златимира Хаджикулова.

Следващата голяма цел пред „Клуб по аеробика Мега Спорт“ е участието на Балканските игри, които ще се проведат следващата седмица в Молдова.

