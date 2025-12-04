От х:

Над 18 тона кактуси бяха ръчно премахнати от защитена местност

Успешно приключиха дейностите по ограничаване на популацията на инвазивния вид обикновен кактус на територията на защитена местност „Дефилето“ и защитените зони „Остър камък“ и „Харманлийска река“, съобщиха от РИОСВ. Инициативата бе на експерти на РИОСВ-Хасково, със съдействието на община Харманли, ТП „Държавно горски стопанство – Маджарово, както и Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Харманли. Самото физическо ограничаване на популацията на вида бе осъществено от фирма, специализиране в премахването на инвазивни видове с финансовата подкрепа на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Бяха локализирани и ръчно отстранени туфи от инвазивното растение, което представлява сериозна заплаха за биологично разнообразие и специфичните скални местообитания в района. Общото количество на премахнатата и транспортирана за унищожаване биомаса възлиза на над 18 000 кг. Събраните растения бяха депонирани чрез загробване на дълбочина от 1 м. на регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Харманли, за да се предотврати повторното им вкореняване.

Обикновеният кактус е агресивен конкурент на българската флора, който потиска развитието на местните растителни видове и ограничава достъпа на животни и хора. За да се повиши информираността на гражданите, по проекта бяха монтирани три нови информационни табели на ключови места. Видът се разпространява изключително лесно, поради което призоваваме гражданите да не изхвърлят градински отпадъци и да не засаждат инвазивни видове в природата. С цел постигане на дългосрочен ефект от ограничаването на популацията на кактуси се районът да бъде под наблюдение за повторна поява на кактуси в следващите 5 години.

Източник: Haskovo.NET

