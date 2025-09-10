От х:

Арестуваха двама дрогирани шофьори в региона

24-годишен жител на Симеоновград е заловен да шофира в родния си град „Мерцедес“ след употреба на дрога, съобщиха от МВР. Използваното техническо средство показало употреба на метамфетамин. Водачът е отказал да даде проба за кръвни изследвания. По случая е заведено бързо производство.

За шофиране със същия вид дрога в Свиленград е заловен 44-годишен шофьор от Харманли. Той е спрян за проверка на второкласен път от КПП „Капитан Петко войвода“ с леката си кола „Форд“. Водачът се е съгласил да извърши медицински изследвания. И дамата са с полицейска мярка на задържане.

Източник: Haskovo.NET

