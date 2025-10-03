От х:

Хванаха дрогиран шофьор и младеж с дрога

Двама млади мъже са задържани заради наркотици, съобщиха от МВР. Единият за шофиране след употреба на дрога, а другият за притежание.

Бързо производство е заведено в управлението в Хасково. То е срещу 21-годишен жител на село Козлец, проверен вчера на булевард „Съединение“ с леката си кола „Фолксваген“. Тест с техническо средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин. Отказал кръвна проба. Младежът е задържан до 24 часа.

Още един млад мъж е задържан в Симеоновград за притежание. Вчера по обяд полицаи от участъка в града са проверили 20-годишен, държал в себе си сгъвка с грам бяло кристално вещество – амфетамин. Момчето е задържано до 24 часа.

