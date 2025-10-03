От х:

Зов за помощ: 45-годишен баща и съпруг се бори с коварно заболяване

    Богомил Минков от Димитровград страда от рак на белия дроб и се нуждае от помощ, за да продължи лечението си.

    45-годишният мъж е преминал през няколко лъче и имуно терапии и се чувства по-добре. На 14 октомври му предстои пътуване до клиника в Германия, където да направи допълнително изследвания.

    През последните месеци, в които не работи обаче Богомил се е изтощил финансово. Семейството му има нужда от финансова подкрепа, за да продължи борбата с коварното заболяване.

    Мъжът е решен да се бори до край, но оставя дарителската сметка на жена си Теодора, за да предари събраните средства ако се случи най-лошото.

    "Казвам на всички, които ме обичат, аз няма да се дам на някаква си болест, която ще ме лиши да доизгледам детето си и да остарея с жената, която е до мен", категоричен е Богомил Минков.

    Дарителска сметка

    BG94FINV91501017888789

    Teodora Georgieva Todorova

    Основание: дарение за лечение на Богомил Стоянов Минков

    Източник: Haskovo.NET

