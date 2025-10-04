От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Нулево реми в регионалното футболно дерби между „Хасково“ и „Димитровград“

Изображение 1 от 31
Покажи в галерия

    Регионалното дерби в Трета футболна лига между отборите на Димитровград и Хасково не успя да излъчи победител. Двата отбора направиха корав сблъсък на стадион „Миньор“ в Димитровград, създадоха положения и пред двете врати, но така и не стигнаха до гол.

    Със спечелената днес точка от ремито ОФК „Хасково“ заема 15 място с общо 11 точки. Димитровградчани са с две точки и две места зад тях във временното класиране.

    В следващия кръг на 11 октомври от 16 часа ОФК „Хасково“ посреща „Нефтохимик“ (Бургас), а Димитровград ще бъде гост в Раковски на „Секирово“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
    Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
    WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
    Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
    Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Създаването на Димитровград
    Създаването на Димитровград

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ст
      стар агиткаджия
      1 0
      18:54, 4 окт 2025
      Едно време се замервахме с павета,сега седим рамо до рамо хасковлии и димитровградчани,и коментираме живота!бяхме по 20 хиляди на мач,сега сме 200 човека има няма.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Обновения стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките
    Обновения стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките
    преди 2 часа
    60 пехливани се включиха в турнира по борба в Симеоновград
    60 пехливани се включиха в турнира по борба в Симеоновград
    преди 3 часа
    Хасковски банди изпълниха вечните рок парчета
    Хасковски банди изпълниха вечните рок парчета
    преди 5 часа
    81,3 литра дъжд на кв м се изляха в Хасково, най-силно валя в Царева поляна
    81,3 литра дъжд на кв м се изляха в Хасково, най-силно валя в Царева поляна
    преди 7 часа
    Огромен интерес към втория фестивал „Здравей, Здраве!" в Хасково
    Огромен интерес към втория фестивал „Здравей, Здраве!" в Хасково
    преди 9 часа
    Облачно, с кратки превалявания
    Облачно, с кратки превалявания
    преди 11 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – МАРИЯ ИЛИЕВА - СУПЕРЖЕНА

    Случаен виц

    Обновения стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките

    По-добре боята на лицето, отколкото петното на сърцето. - Мигел де Сервантес Сааведра

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бадемови бисквити с канела
    Бадемови бисквити с канела

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини