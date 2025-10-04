Нулево реми в регионалното футболно дерби между „Хасково“ и „Димитровград“

Регионалното дерби в Трета футболна лига между отборите на Димитровград и Хасково не успя да излъчи победител. Двата отбора направиха корав сблъсък на стадион „Миньор“ в Димитровград, създадоха положения и пред двете врати, но така и не стигнаха до гол.

Със спечелената днес точка от ремито ОФК „Хасково“ заема 15 място с общо 11 точки. Димитровградчани са с две точки и две места зад тях във временното класиране.

В следващия кръг на 11 октомври от 16 часа ОФК „Хасково“ посреща „Нефтохимик“ (Бургас), а Димитровград ще бъде гост в Раковски на „Секирово“.