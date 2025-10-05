Слънчева неделя със студено утро

Слънчева неделя се очаква днес в Хасковска област. Минималните температури ще паднат до 5 градуса, а максималните ще достигнат 20 градуса. Не се очакват валежи.

През първите дни от новата седмица над страната ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник на места в югоизточната половина от страната, а във вторник в повече райони от Централна и Източна България.

Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.