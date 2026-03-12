Пореден успех за учениците от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково – петима „златаровци“ се наредиха сред най-добрите на националната олимпиада по немски език. Това са Кристиана Петрова от 9.а клас, Тунч Ахмед от 9.б клас, както и дванадесетокласниците Кристиана Димитрова, Мартин Иванов и Десислава Иванова от 12.б клас. Учители по немски език на учениците са Наталия Любенова, Диана Андонова и Галина Камбурова.

Успехът на „златаровци“ в престижното езиково състезание вече се превръща в традиция и е доказателство за високото ниво на обучение по немски език в гимназията. За дванадесетокласничката Кристиана Димитрова това е четвърто поредно класиране за националния кръг. През миналата година тя се нареди на престижното седмо място в страната.

С поредните отлични резултати учениците от Хасково затвърждават позицията на града сред водещите центрове за подготовка по немски език в България.

Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ е единственото училище в област Хасково, което предлага интензивно изучаване на немски език. Учениците имат възможност да се явят на изпит за Немска езикова диплома (DSD) – сертификат, признат за кандидатстване във висши учебни заведения в България, Германия и други европейски държави.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в края на март в Националната Априловска гимназия в Габрово.