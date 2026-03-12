От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Петима „златаровци“ се наредиха сред най-добрите на националната олимпиада по немски език

Пореден успех за учениците от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково – петима „златаровци“ се наредиха сред най-добрите на националната олимпиада по немски език. Това са Кристиана Петрова от 9.а клас, Тунч Ахмед от 9.б клас, както и дванадесетокласниците Кристиана Димитрова, Мартин Иванов и Десислава Иванова от 12.б клас. Учители по немски език на учениците са Наталия Любенова, Диана Андонова и Галина Камбурова.

Успехът на „златаровци“ в престижното езиково състезание вече се превръща в традиция и е доказателство за високото ниво на обучение по немски език в гимназията. За дванадесетокласничката Кристиана Димитрова това е четвърто поредно класиране за националния кръг. През миналата година тя се нареди на престижното седмо място в страната.

С поредните отлични резултати учениците от Хасково затвърждават позицията на града сред водещите центрове за подготовка по немски език в България.

Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ е единственото училище в област Хасково, което предлага интензивно изучаване на немски език. Учениците имат възможност да се явят на изпит за Немска езикова диплома (DSD) – сертификат, признат за кандидатстване във висши учебни заведения в България, Германия и други европейски държави.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в края на март в Националната Априловска гимназия в Габрово.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Зала "Дружба" ще бъде домакин на баскетболни срещи за деца и юноши
Зала "Дружба" ще бъде домакин на баскетболни срещи за деца и юноши
преди 2 часа
Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара
Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара
преди 3 часа
Хасковски боксьор се класира за четвъртфиналите на държавното първенство
Хасковски боксьор се класира за четвъртфиналите на държавното първенство
преди 7 часа
Хванаха 14-годишен с марихуана в хасковския парк „Лебеда“
Хванаха 14-годишен с марихуана в хасковския парк „Лебеда“
преди 8 часа
Предимно облачно време в четвъртък
Предимно облачно време в четвъртък
преди 9 часа
Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Scatman John, Lou Bega – Scatman & Hatman

Случаен виц

Зала "Дружба" ще бъде домакин на баскетболни срещи за деца и юноши

Още не съм срещнал котарак, който да се интресува, какво говорят за него мишките - Юзеф Булатович

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладко от дренки
Сладко от дренки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини