Двама от Езиковата гимназия ще се борят за място в националния отбор по изкуствен интелект

Двама ученици от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково са класирани за националния кръг на първото издание на Националното състезание по изкуствен интелект и ще се борят за място в разширения национален отбор на България.
До следващия етап на надпреварата са допуснати Александра Атанасова от 12в клас и Георги Василев от 11в клас. Те преминаха успешно първия етап на състезанието, проведен на 31 януари 2026 г., в който участваха ученици от цялата страна.
Националното състезание по изкуствен интелект се организира за първи път и има за цел да излъчи разширения национален отбор, който ще представя България на Международната олимпиада по изкуствен интелект 2026 в Абу Даби. Международната олимпиада по изкуствен интелект е основана в България през 2024 година и събира талантливи ученици от цял свят в областта на изкуствения интелект.
Предстои националният кръг, в който най-добрите участници ще продължат битката за място сред избраните да представят страната ни на международната сцена.
