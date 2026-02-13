От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Двама от Езиковата гимназия ще се борят за място в националния отбор по изкуствен интелект

Двама ученици от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково са класирани за националния кръг на първото издание на Националното състезание по изкуствен интелект и ще се борят за място в разширения национален отбор на България.

До следващия етап на надпреварата са допуснати Александра Атанасова от 12в клас и Георги Василев от 11в клас. Те преминаха успешно първия етап на състезанието, проведен на 31 януари 2026 г., в който участваха ученици от цялата страна.

Националното състезание по изкуствен интелект се организира за първи път и има за цел да излъчи разширения национален отбор, който ще представя България на Международната олимпиада по изкуствен интелект 2026 в Абу Даби. Международната олимпиада по изкуствен интелект е основана в България през 2024 година и събира талантливи ученици от цял свят в областта на изкуствения интелект.

Предстои националният кръг, в който най-добрите участници ще продължат битката за място сред избраните да представят страната ни на международната сцена.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски
Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски
преди 1 час
Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота
Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота
преди 3 часа
Жълт код за значителни валежи в петък
Жълт код за значителни валежи в петък
преди 6 часа
Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
преди 20 часа
ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
преди 20 часа
Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Истории извън новините - Дарба в тишината, връщаща смеха в забравено родопско село

Случаен виц

Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота
Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски

Свободата започва с ирония. - Виктор Юго

Последни обяви

Случайна рецепта

Сметаново-рибен сос
Сметаново-рибен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини