Двама от Езиковата гимназия ще се борят за място в националния отбор по изкуствен интелект

Двама ученици от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково са класирани за националния кръг на първото издание на Националното състезание по изкуствен интелект и ще се борят за място в разширения национален отбор на България.

До следващия етап на надпреварата са допуснати Александра Атанасова от 12в клас и Георги Василев от 11в клас. Те преминаха успешно първия етап на състезанието, проведен на 31 януари 2026 г., в който участваха ученици от цялата страна.