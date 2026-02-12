От х:

Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика

    Съдът наложи по 766,94 евро (по 1500 лв.) глоби за бизнесмена и общински съветник Здравко Узунов и сина му Светослав за блъскане, обиди и заплахи към полицай след забележка за висока музика в ресторант „Пещите“ в Хасково.

    Наказанието е след споразумение между прокурор Румен Сираков и адвокат Димо Стоянов, защитник на обвиняемия, което бе одобрено днес от съдия Мартин Кючуков от Районен съд – Хасково.

    Двамата бяха изпратени пред съда за хулиганство и непристойни действия към полицай. Ситуацията се разиграла на 21 март 2024 г. в ресторант „Пещите“, който се стопанисва от семейство Узунови.

    56-годишният баща и 36-годишният син са обвинени, че са извършили непристойни действия, обиждайки и заплашвайки полицаи, отзовали се в „Пещите“ след получен сигнал на телефон 112 за силна музика от ресторанта. Таткото напръскал с вода полицейските служители от РУ Хасково. Синът пък блъснал с ръце един от униформените.

    С подписване на споразумението, обвиняемите се признават за виновни. Те са освободени от наказателна отговорност, като им са наложени глоби. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

    Източник: Haskovo.NET

