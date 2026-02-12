От х:

Обявяват най-добрите спортисти на Хасково на 17 февруари

Станаха ясни имената на спортистите, отборите и треньора, които ще бъдат наградени в анкетата „Спортист на Хасково“ за 2025 година. След като от клубовете сами предложиха свои представители с постигнати успехи, спортната комисия към община Хасково заседава и спрямо наредбата за точкуване бяха определени призьорите.

Отличия ще бъдат връчени в различни категории. Самото награждаване ще бъде на 17-ти февруари от 17:30 часа в зала „Хасково“.

Ето и номинираните:

 – КАТЕГОРИЯ „ДЕЦА ДО 13 Г.“:

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

  • Александър Бориславов Борисов /борба /
  • Александър Десислав Вълканов /борба/
  • Анна Стефанова Стефанова /спортна аеробика/
  • Дарена Делянова Павлова /бадминтон/
  • Джемре Сергеева Стефанова /спортна аеробика/
  • Златимир Петков Иванов /вдигане на тежести/
  • Ирем Мюмюн Мюмюн /спортна аеробика /
  • Кристияна Петрова Николова /бадминтон/
  • Максим Илхан Себахтин /борба/
  • Мирослава Радославова Митева /спортна аеробика/
  • Моника Мирославова Караколева /спортна гимнастика/
  • Николета Здравкова Сарафимова /спортна аеробика/
  • Рая Янкова Чобанова /спортна аеробика/
  • Теодор Мирославов Караколев /джудо/
  • Тимур Мустафа Мъстън /джудо/

 – КАТЕГОРИЯ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ 14 – 19 Г.“

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

  • Анна-Мария Андонова Петкова /лека атлетика/
  • Божидара Мирославова Боянова /бадминтон/
  • Борис Добромиров Янков /бокс/
  • Васил Пламенов Василев /джудо/
  • Владимир Тодоров Тодоров /джудо/
  • Дейвид Мелитахов Огнянов /бокс/
  • Зорница Пламенова Дойчева /спортна аеробика/
  • Ивелин Живков Иванов /борба/
  • Йоан Иванов Радев /лека атлетика/
  • Кристин Кръстева Кръстева /спортна гимнастика/
  • Кристина Даниелова Василева /тенис/
  • Петър Мартинов Митев /бадминтон/
  • Сечил Сунай Кямил /спортна гимнастика/
  • Стилиян Тодоров Язаджиев /карате/
  •  

 – КАТЕГОРИЯ „МЪЖЕ И ЖЕНИ НАД 19 Г.“

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

  • Антон Василев Димитров /джудо/
  • Асен Момчилов Табаков /борба/
  • Мария Димитрова Габрова /лека атлетика/
  • Мерт Юлиянов Славов /борба/
  • Таня Иванова Иванова /бадминтон/

 – КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ“

Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:

  • Бадминтон клуб „Хасково“ – юноши под 15 г.
  • Баскетболен клуб „Хасково“ – момчета 16 г.
  • Клуб по аеробика „Mега спорт“ – двойка юноши и девойки 15-17 г.
  • Клуб по аеробика „Виолена“ – девойки 9-11 г.
  • „Тенис клуб Хасково 2015“ – юноши до 16 г.
  • Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – юноши младша възраст до 14 г.
  •  

 – КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „МЪЖЕ И ЖЕНИ“

Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:

  • Бадминтон клуб „Хасково“ – жени
  • Баскетболен клуб „Хасково“ – мъже
  • Клуб по аеробикаВиолена“ – жени

 – КАТЕГОРИЯ „ТРЕНЬОР НА 2025 ГОДИНА“

Треньори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:

  • Димитринка Георгиева Алексиева /спортна гимнастика/
  • Ирина Николава Миладинова /хандбал/
  • Мартина Колева Маринова /спортна аеробика/
  • Пейо Станимиров Бойчинов /бадминтон/
  • Самет Ферад Муртазали /хандбал/
  • Теменужка Мичева Илиева /спортна аеробика/
  • Тунай Рейхан Бекир /борба/
  • Християн Антонов Христозов /джудо/
  • Янко Желев Желев /баскетбол/
