Обявяват най-добрите спортисти на Хасково на 17 февруари

Станаха ясни имената на спортистите, отборите и треньора, които ще бъдат наградени в анкетата „Спортист на Хасково“ за 2025 година. След като от клубовете сами предложиха свои представители с постигнати успехи, спортната комисия към община Хасково заседава и спрямо наредбата за точкуване бяха определени призьорите.
Отличия ще бъдат връчени в различни категории. Самото награждаване ще бъде на 17-ти февруари от 17:30 часа в зала „Хасково“.
Ето и номинираните:
– КАТЕГОРИЯ „ДЕЦА ДО 13 Г.“:
Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:
- Александър Бориславов Борисов /борба /
- Александър Десислав Вълканов /борба/
- Анна Стефанова Стефанова /спортна аеробика/
- Дарена Делянова Павлова /бадминтон/
- Джемре Сергеева Стефанова /спортна аеробика/
- Златимир Петков Иванов /вдигане на тежести/
- Ирем Мюмюн Мюмюн /спортна аеробика /
- Кристияна Петрова Николова /бадминтон/
- Максим Илхан Себахтин /борба/
- Мирослава Радославова Митева /спортна аеробика/
- Моника Мирославова Караколева /спортна гимнастика/
- Николета Здравкова Сарафимова /спортна аеробика/
- Рая Янкова Чобанова /спортна аеробика/
- Теодор Мирославов Караколев /джудо/
- Тимур Мустафа Мъстън /джудо/
– КАТЕГОРИЯ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ 14 – 19 Г.“
Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:
- Анна-Мария Андонова Петкова /лека атлетика/
- Божидара Мирославова Боянова /бадминтон/
- Борис Добромиров Янков /бокс/
- Васил Пламенов Василев /джудо/
- Владимир Тодоров Тодоров /джудо/
- Дейвид Мелитахов Огнянов /бокс/
- Зорница Пламенова Дойчева /спортна аеробика/
- Ивелин Живков Иванов /борба/
- Йоан Иванов Радев /лека атлетика/
- Кристин Кръстева Кръстева /спортна гимнастика/
- Кристина Даниелова Василева /тенис/
- Петър Мартинов Митев /бадминтон/
- Сечил Сунай Кямил /спортна гимнастика/
- Стилиян Тодоров Язаджиев /карате/
– КАТЕГОРИЯ „МЪЖЕ И ЖЕНИ НАД 19 Г.“
Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:
- Антон Василев Димитров /джудо/
- Асен Момчилов Табаков /борба/
- Мария Димитрова Габрова /лека атлетика/
- Мерт Юлиянов Славов /борба/
- Таня Иванова Иванова /бадминтон/
– КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ“
Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:
- Бадминтон клуб „Хасково“ – юноши под 15 г.
- Баскетболен клуб „Хасково“ – момчета 16 г.
- Клуб по аеробика „Mега спорт“ – двойка юноши и девойки 15-17 г.
- Клуб по аеробика „Виолена“ – девойки 9-11 г.
- „Тенис клуб Хасково 2015“ – юноши до 16 г.
- Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – юноши младша възраст до 14 г.
– КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „МЪЖЕ И ЖЕНИ“
Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:
- Бадминтон клуб „Хасково“ – жени
- Баскетболен клуб „Хасково“ – мъже
- Клуб по аеробика „Виолена“ – жени
– КАТЕГОРИЯ „ТРЕНЬОР НА 2025 ГОДИНА“
Треньори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:
- Димитринка Георгиева Алексиева /спортна гимнастика/
- Ирина Николава Миладинова /хандбал/
- Мартина Колева Маринова /спортна аеробика/
- Пейо Станимиров Бойчинов /бадминтон/
- Самет Ферад Муртазали /хандбал/
- Теменужка Мичева Илиева /спортна аеробика/
- Тунай Рейхан Бекир /борба/
- Християн Антонов Христозов /джудо/
- Янко Желев Желев /баскетбол/