Обявяват най-добрите спортисти на Хасково на 17 февруари

Станаха ясни имената на спортистите, отборите и треньора, които ще бъдат наградени в анкетата „Спортист на Хасково“ за 2025 година. След като от клубовете сами предложиха свои представители с постигнати успехи, спортната комисия към община Хасково заседава и спрямо наредбата за точкуване бяха определени призьорите.

Отличия ще бъдат връчени в различни категории. Самото награждаване ще бъде на 17-ти февруари от 17:30 часа в зала „Хасково“.

Ето и номинираните:

– КАТЕГОРИЯ „ДЕЦА ДО 13 Г.“:

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

Александър Бориславов Борисов /борба /

Александър Десислав Вълканов /борба/

Анна Стефанова Стефанова /спортна аеробика/

Дарена Делянова Павлова /бадминтон/

Джемре Сергеева Стефанова / с портна аеробика/

с Златимир Петков Иванов /вдигане на тежести/

Ирем Мюмюн Мюмюн /спортна аеробика /

Кристияна Петрова Николова /бадминтон/

Максим Илхан Себахтин /борба/

Мирослава Радославова Митева /спортна аеробика/

Моника Мирославова Караколева /спортна гимнастика/

Николета Здравкова Сарафимова /спортна аеробика/

Рая Янкова Чобанова /спортна аеробика/

Теодор Мирославов Караколев /джудо/

Тимур Мустафа М ъ стън / джудо /

– КАТЕГОРИЯ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ 14 – 19 Г.“

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

Анна-Мария Андонова Петкова /лека атлетика/

Божидара Мирославова Боянова /бадминтон/

Борис Добромиров Янков /бокс/

Васил Пламенов Василев /джудо/

Владимир Тодоров Тодоров /джудо/

Дейвид Мелитахов Огнянов /бокс/

Зорница Пламенова Дойчева /спортна аеробика /

аеробика Ивелин Живков Иванов /борба/

Йоан Иванов Радев /лека атлетика/

Кристин Кръстева Кръстева /спортна гимнастика/

Кристина Даниелова Василева /тенис /

/ Петър Мартинов Митев /бадминтон/

Сечил Сунай Кямил / спортна гимнастика /

спортна гимнастика Стилиян Тодоров Язаджиев /карате/



– КАТЕГОРИЯ „МЪЖЕ И ЖЕНИ НАД 19 Г.“

Спортисти, получили точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г. в азбучен ред, съгласно предложенията на клубовете:

Антон Василев Димитров /джудо/

Асен Момчилов Табаков /борба /

/ Мария Димитрова Габрова /лека атлетика/

Мерт Юлиянов Славов /борба/

Таня Иванова Иванова /бадминтон/

– КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ“

Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:

Бадминтон клуб „Хасково“ – юноши под 15 г.

Баскетболен клуб „Хасково“ – момчета 16 г.

момчета 16 г. Клуб по аеробика „Mега спорт“ – двойка юноши и девойки 15-17 г.

двойка юноши и девойки 15-17 г. Клуб по аеробика „Виолена“ – девойки 9-11 г.

„Тенис клуб Хасково 2015 “ – юноши до 16 г.

2015 юноши 16 Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – юноши младша възраст до 1 4 г .

младша възраст 4 .

– КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА ПРИ „МЪЖЕ И ЖЕНИ“

Отбори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете:

Бадминтон клуб „Хасково“ – жени

Баскетболен клуб „Хасково“ – мъже

Клуб по аеробика „ Виолена “ – жени

– КАТЕГОРИЯ „ТРЕНЬОР НА 2025 ГОДИНА“

Треньори, получили най-много точки по Правилата за определяне на „Спортист на годината“ в община Хасково за 2025 г., съгласно предложенията на клубовете: