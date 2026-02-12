Откриха 120 стоки менте в автобус и 4000 цигари в кола

Стоки с лого на защитени марки конфискуваха служители на ОДМВР Хасково, съобщиха от полицията. Вчера в хода на провеждана операция на АМ „Марица“ при км.72 в посока Свиленград е проверен автобус „Мерцедес“. Рейсът, пътуващ от Турция за Румъния е бил управляван от 40-годишен румънец. В товарното отделение на автобуса са открити 120 текстилни изделия, носещи лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Водачът е признал, че стоката е негова и я предал на разследващите с протокол.

Цигари без бандерол иззеха полицаи от РУ Димитровград. Снощи в 23 часа на км.34 на АМ „Марица“ е спрян за проверка лек автомобил „Опел“, шофиран от 50-годишна от Пловдив. На различни места в колата служителите са намерили 4000 къса безакцизни цигари, предадени от собственичката си с протокол.