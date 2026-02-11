От х:

Задържаха полицейска служителка с над 2 кг кокаин

Полицейска служителка е задържана за опит за контрабанда на 2,348 кг кокаин за 51 381 евро през ГКПП „Капитан Андреево“. 34-годишната Д. Г. е привлечена като обвиняема с постановление на Окръжна прокуратура-Хасково, съобщиха от държавното обвинение.

Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца. Полицейската служителка е арестувана около 15 часа на 10.02.2026 г., на граничния пункт с лек автомобил „Опел“. Тя пътувала сама в колата. Направила е опит да пренесе наркотика през границата на страната – от България в Турция. При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на кокаин.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от Д.Г. лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.

