Бус влетя в бензиностанция в Хасково, помете пътни знаци и кола

Тежка катастрофа стана на кръстовището на булевард „Освобождение“ и улица „Бачо Киро“. Инцидентът стана днес преди обяд.

Микробус „Пежо“ бил управляван от 61-годишния Стефан Стефанов от Симеоновград. Той пътувал със съпругата си. Идвали откъм животинския пазар и трябвало да продължат в посока центъра на областния град. Навлизайки в кръстовището, бусът е ударил фирмен автомобил „Форд“, в който пътували двама служители, помел е пътни знаци и се е врязъл в бензиностанцията, удряйки металното табло с цените на горивата.

Водачът на буса обясни, че по време на движение му е прилошало, изгубил е съзнание и се събудил едва при спирането на автомобила. Уточни, че страда от онкологично заболяване.

След инцидента, неговата съпруга е откарана с линейка в хасковската болница. Тя имала кръв по главата.

На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая.