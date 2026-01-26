Пиян с 2,83 промила причини катастрофа, избяга и беше заловен от полицията

Водач, шофиращ с 2,83 промила алкохол причини катастрофа, избяга, но беше бързо заловен от полицията, съобщиха от МВР. Екшънът е станал в неделя, в Свиленград, в 17 часа.

По улица „Д-р Страшимир Дочков“ се е движил „Сеат“, шофиран от мъж на 48 години. Той е навлязъл в насрещната лента за движение, ударил е движещ се срещу него „Мерцедес“ с водач 38-годишен мъж от града, след което е напуснал местопроизшествието. Пострадали няма, нанесени са леки щети по колите.

Полицаите бързо са установили и задържали избягалия водач. Проба с дрегер показала наличие на 2,83 промила алкохол в издишания въздух. Стартирало е бързо производство.