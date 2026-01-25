От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Над 15 км стигна опашката от тирове преди „Капитан Андреево“

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    За пореден ден остава колоната от тирове преди ГКПП „Капитан Андреево“. На места опашката от камиони е двойна и достига над 15 км по автомагистрала „Марица“.

    По информация на Агенция „Митници“ за последното денонощие през българо-турската граница в двете посоки са преминали 3066 камиона, приблизително колкото е и максималният капацитет на пункта. На вход са обработени 1466 камиона и 1600 на изход.

    От турска страна също има струпване на тирове, но все още са достатъчни буферните паркинги преди ГКПП „Капъкуле“, за да поберат потока от тежкотоварни автомобили, пътуващи към България.

    Днес е интензивен трафикът и на леки автомобили, пътуващи през ГКПП „Капитан Андреево“ в двете посоки.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Пиянски сбирки и скандали тероризират цял блок в Хасково
    Пиянски сбирки и скандали тероризират цял блок в Хасково
    преди 1 час
    Готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково
    Готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково
    преди 7 часа
    Предимно облачно, но с по-висока температура в неделя
    Предимно облачно, но с по-висока температура в неделя
    преди 8 часа
    ОФК „Хасково“ победи „Загорец“ в контролна среща
    ОФК „Хасково“ победи „Загорец“ в контролна среща
    преди 23 часа
    Кметове, жители на Мандра и гости се включиха в дарителската кампания за ремонт на църквата в селото
    Кметове, жители на Мандра и гости се включиха в дарителската кампания за ремонт на църквата в селото
    преди 1 ден
    Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково
    Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    България – Холдингът на Чичко Тревичко 3: Дела и документи

    Случаен виц

    Предимно облачно, но с по-висока температура в неделя

    Губи онзи, който знае какво ще стори, ако спечели. Печели онзи, който знае какво ще загуби. - Николо Макиавели

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Авокадо с бекон и магданоз
    Авокадо с бекон и магданоз

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини