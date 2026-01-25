Над 15 км стигна опашката от тирове преди „Капитан Андреево“

За пореден ден остава колоната от тирове преди ГКПП „Капитан Андреево“. На места опашката от камиони е двойна и достига над 15 км по автомагистрала „Марица“.

По информация на Агенция „Митници“ за последното денонощие през българо-турската граница в двете посоки са преминали 3066 камиона, приблизително колкото е и максималният капацитет на пункта. На вход са обработени 1466 камиона и 1600 на изход.

От турска страна също има струпване на тирове, но все още са достатъчни буферните паркинги преди ГКПП „Капъкуле“, за да поберат потока от тежкотоварни автомобили, пътуващи към България.

Днес е интензивен трафикът и на леки автомобили, пътуващи през ГКПП „Капитан Андреево“ в двете посоки.