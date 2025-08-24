От х:

Около 300 коли минават на час от Туция в България през ГКПП „Капитан Андреево“

    По около 300 автомобила на час минават от Турция в България през ГКПП „Капитан Андреево“. Според статистиката на Гранична полиция, в най-натоварените дни броят им стига до 320 коли на час.

    Засиленият интензивен трафик предимно се дължи на придвижването на гастарбайтери, прибирщи се към страни от Западна Европа.

    През последното денонощие през най-големия сухопътен пункт в Европа – „Капитан Андреево“-„Капъ куле“ са преминали близо 7000 автомобила. На границата работят всички 9 платна за проверка на леки автомобили, като са командировани гранични полицаи от съседни региони, но въпреки това преминаването понякога отнема 3-4 часа за вход към България. Автобусите се обработват в отделно трасе, за да не се забавят организираните пътувания и редовни линии. На

    Трафикът по магистрала „Марица“ към София също е интензивн, тъй като повечето влезли от Турция автомобили пътуват към ГКПП „Калотина“ за Сърбия.

    Очакванията са трафикът да се нормализира в началото на септември, с приключването на отпускарския сезон за гастербайтерите.

    Източник: Haskovo.NET

