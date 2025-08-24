От х:

Още призови места за ориентировачите на „Компас“ от стартовете в Смолянско

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    В събота и неделя се проведе двудневното състезание по ориентиране за Купа „Тренера“ в Смолян, организирано от местния клуб „Карлък“.

    Към участниците от стартовете в Чепеларе се присъединиха още ориентировачи и общо към 150 състезатели на възраст между 5 и 80 години се надпреварваха по трасетата.

    В събота следобед стартът бе в града и гористата местност „Бърдо“, а в неделя на хижа „Смолянски езера“. Хасковският клуб „Компас 1994“ участва със 7 състезатели, които се представиха много добре. Димитър Гълъбов в М14 не остави шансове на противниците си и зае първото място и през двата старта, а Богомил Вълчев в същата група зае третото място. Яна Савова – Ж12 и Христина Дюлгерова – Ж18 се задоволиха с 4-ти места в крайното класиране.

    „И двата старта бяха полезни за нас с разнообразния и пресечен терен, боровите гори и интересни релефни форми по трасетата“, каза председателят и треньор на хасковския клуб Тодор Стратиев.

    Източник: Haskovo.NET

