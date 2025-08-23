От х:

Пет призови места за „Компас“ от състезания по спортно ориентиране в Смолянско

    Състезателите на хасковския клуб по спортно ориентиране „Компас 1994“ записаха досега силно класиране в надпревари в Смолянска област.

    Този уикенд има четири старта в родопския регион. В петък в Чепеларе се срещнаха 180 ориентировачи от страната и гости от чужбина, които се включиха в Националните купи „Чепеларе“ – дневен старт и „Студенец“ – нощен старт.

    В този ден хасковският клуб „Компас 1994“ участва с 4 състезатели. В следобедния старт отлично се представиха Мирела Миткова – с първо място и Яна Савова – с второ място при 12-годишните момичета. Те бяха наградени от световния шампион по ски-ориентиране Станимир Беломъжев от Троян, който пък зае първото място в групата на мъжете.

    Вечерта от 21:00 часа бе даден стартът на нощното състезание в околностите на Чепеларе. Мирела Миткова отново бе със силно бягане и зае второ място в по-горната група на 14-годишните момичета. Димитър Гълъбов даде най-добро време при 14-годишните момчета, но на последна точка чипът му не отчете преминаването и трябваше да се връща 150 м, което му отреди трето място. При 18-годишните девойки хасковската представителка Христина Дюлгерова зае третото място.

    „Чакаме още добри новини от Смолян, където днес следобед има градски спринт, а утре горски старт на Смолянски езера за Купа „Тренера“ в чест на дългогодишния треньор Георги Захариев“, каза председателят и треньор на хасковския клуб Тодор Стратиев.

    Митко Алексиев донесе точка на "Димитровград" с гол в 89-та минута
    ОФК „Хасково" се справи с „розите" за първа победа през сезона
    Лавина от гняв след отказа за удостояване на Ивайло Балабанов за почетен гражданин на Хасково
    Хасковски села са без вода заради аварии
    Социални работници в двудневно обучение в Хасково
    Басейнова дирекция ще проверява за нерегламентирано използване на водата от река Хасковска
