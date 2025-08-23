От х:

Митко Алексиев донесе точка на “Димитровград” с гол в 89-та минута

    “Димитровград” посрещна “”Спартак” (Пловдив) в мач от първенството на Трета Югоизточна лига. Получи се интересен двубой. Гостите от Пловдив поведоха след половин час игра. Точен за 0:1 бе Свилен Щерев. След паузата феновете дошли на стадион “Миньор” видяха още три гола. “Гладиаторите” поведоха с 0:2 в 67-та минута. Попадението бе на сметката на Никола Галов.

    Домакините не се отказаха и в крайна сметка стигнаха до равенство. В 79-та минута Андреан Стоянов намали, а в 89-та минута Димитър Алексиев изравни за крайното 2:2.

    В следващия кръг “Димитровград” гостува на “Загорец”.

    Източник: Haskovo.NET

