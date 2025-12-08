От х:

Състезателите на „Компас 1994“ с поредни отличия

    Купа „Раднево“ събра над 130 състезатели по спортно ориентиране в една от последните надпревари за сезона. Състезателите бяха от 20 клуба. Сред тях бе и хасковският „Компас 1994“.

    Росица Гаргова в силна конкуренция се пребори за първото място в групата на 45-годишните жени и заслужи златния медал. Със сребърни отличия се завърнаха Ана-Мария Анастасова при 12-годишните момичета и Добри Топалов при 75-годишните мъже. Димитър Ангелов, който е едва на 10 години, зае четвърто място при първото си участие в състезание извън Хасково. От клубното ръководство на „Компас 1994“ останаха доволни от представянето и на четиримата си състезатели. 

