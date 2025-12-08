Организират коледен базар в подкрепа на 10-годишно момиченце

Мария-Антоанета е на 10 г. и е родена със спина бифида и хидроцефалия. След няколко неуспешни операции в България, семейството се насочва към Турция, където детето е преминало вече една операция и различни съпътстващи интервенции и се нуждае от последна операция, за да проходи. За операцията има оферта от болница в Турция за отстраняване на вече поставен имплант и удължаване на крачето, но определената сума 22 500 евро е непосилна за семейството.

„Подай Ръка – Код Коледа 2“ – Благотворителен коледен базар в подкрепа на Мария-Антоанета ще се състои на 12 декември (петък) от 12:00 до 18:00 ч. и 13 декември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. във фоайето на Регионален исторически музей Хасково и ще бъде в подкрепа на Мария-Антоанета Трендафилова, която се нуждае от последна операция на крачето, за да проходи. Всички събрани средства от базара и фотокъта ще бъдат в полза на кампанията за Мария-Антоанета, съобщават организаторите.

На коледния базар ще откриете ръчно изработени коледни играчки и декорации и красиво опаковани сладки изкушения. Ще има и тематичен коледен фотокът, където всеки ще може да се снима, а на 13 декември (събота) Дядо Коледа също ще бъде там готов за снимки с малки и големи и да раздава подаръци на децата, чиито родители изберат да си донесат подарък, който искат Дядо Коледа лично да подари на детето им.

„Ще Ви очакваме с нетърпение, надяваме се при нас да откриете коледни подаръци за любими хора и да подадем заедно ръка на Мария-Антоанета да сбъднем мечтата ѝ да проходи!", призоваха организаторите.



Всеки, който има желание да подкрепи Мария-Антоанета, може да го направи и на следната банкова сметка:

Банка ДСК

Титуляр: Мария-Антоанета Тихомирова Трендафилова

BG20STSA93000025218954



„Подай ръка“ е гражданско сдружение, което организира благотворителни събития с цел събиране на средства за скъпоструващи операции и лечение. Всички средства, които събират по време на събитията са дарения. За две години сдружението е успяло да събере над 70 000 лв., в 10 благотворителни кампании за хора от Хасково и Димитровград.