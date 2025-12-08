Закопчаха трима за притежание на дрога

Мъж от Харманли е задържан със зелена листна маса, съобщиха от МВР. В събота вечер, при появата на полицаите е направил опит да изхвърли сгъвка с дрогата с тегло 2 грама. В Хасково е хванат 22-годишен младеж в неделя. В него е открита лула за пушене и бяло кристално вещество.

Със свивка от същото бяло вещество е задържан 27-годишен в Димитровград. Извършена му е проверка на 7-ми в 23:30 часа на улица „Патриарх Евтимий“. Направеният полеви наркотест е потвърдил, че видът на дрогата е метамфетамин. Последвало е 24-часовото му задържане.