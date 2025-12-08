От х:

Петима обилно почерпени водачи осъмнаха в ареста

Неправоспособен водач е задържан с алкохол в Димитровград. В 19:30 часа на 5-ти на паркинг на хипермаркет на улица „Ромен Ролан“ полицаи са забелязали автомобил, който върти гуми, ускорява и спира рязко.

Униформените са извършили проверка на движещия се рисково „Фолксваген“. Той е бил шофиран от 42-годишен мъж. Последвал е тест с дрегер, който отчел наличие на 1,47 промила алкохол в издишания  въздух. При справка се изяснило, че мъжът никога не е притежавал свидетелство за правоуправление. Задържан е до 24 часа, заведено е бързо производство.

„Компания“ в ареста му е правил и 46-годишен, хванат в 00:30 часа да шофира „Ситроен“ с 1,87. И двамата са отказали кръвна проба. Автопатрул от РУ Хасково също е задържал на 6-ти неправоспособен водач. 33-годишният жител на село Маслиново е проверен в областния град с леката си кола „Мерцедес“. Оказало се, че е неправоспособен и управлява в едногодишен срок с влязло в сила наказателно постановление. 

В Харманли са задържани двама водачи след употреба на алкохол. 21-годишен неправоспособен от село Овчарово е хванат на път за село Рогозиново с „Мерцедеса“ си, който управлявал с 1,56 промила. Около 19 часа пътните полицаи са хванали на паркинг край града и водач на „Фиат“ от село Динево. 31-годишният се движил с 1,49 промила алкохол. Той шофирал без шофьорска книжка и с влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение. И двамата са отказали кръвни изследвания и са задържани по стартиралите бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

