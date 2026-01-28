От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември

Помощите за месец декември 2025 г. са изплатени в евро, съобщиха от Агенция „Социално подпомагане“. Новите, актуализирани размери на помощите ще бъдат изплащани през месец
февруари. 
През декември са отпуснати 1225 месечни помощи на лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход. Общата стойност на
изплатените месечни помощи е 419 263, 84лв. През м. декември 2025 г. за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата са отпуснати 14 еднократни помощи на обща стойност 11 728,00 лв. Общия броя на лицата, които са здравно осигурявани чрез Дирекциите „Социално подпомагане“ са 2478 както следва:

- С право на социално подпомагане –1306;
- Получаващи целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД07-5 –1170;
- Хора, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90 %
с чужда помощ. – 2;
- Помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца-ЗСПД:

През последния месец на 2025 година са отпуснати още 23 еднократни помощи при бременност на стойност 5175,00 лв. и 118 еднократни помощи при раждане на дете на обща стойност 65 250, 00 лв.. Не са отпускани еднократни помощи при осиновяване на дете. Отпуснати са две еднократни помощи за отглеждане на близнаци в размер на 4800,00 лв.
През същия период са отпуснати общо 10 607 месечни помощи за отглеждане на
деца на обща стойност 865 182,49лв.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите
Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите
преди 10 минути
Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене
Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене
преди 44 минути
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
преди 1 час
Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
преди 1 час
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
преди 2 часа
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Керана и космонавтите - Цех за сънища

Случаен виц

Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене

По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. -

Последни обяви

Случайна рецепта

Механджийски език с доматен сос
Механджийски език с доматен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини