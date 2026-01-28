1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември

Помощите за месец декември 2025 г. са изплатени в евро, съобщиха от Агенция „Социално подпомагане“. Новите, актуализирани размери на помощите ще бъдат изплащани през месец

февруари.

През декември са отпуснати 1225 месечни помощи на лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход. Общата стойност на

изплатените месечни помощи е 419 263, 84лв. През м. декември 2025 г. за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата са отпуснати 14 еднократни помощи на обща стойност 11 728,00 лв. Общия броя на лицата, които са здравно осигурявани чрез Дирекциите „Социално подпомагане“ са 2478 както следва:

- С право на социално подпомагане –1306;

- Получаващи целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД07-5 –1170;

- Хора, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90 %

с чужда помощ. – 2;

- Помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца-ЗСПД:

През последния месец на 2025 година са отпуснати още 23 еднократни помощи при бременност на стойност 5175,00 лв. и 118 еднократни помощи при раждане на дете на обща стойност 65 250, 00 лв.. Не са отпускани еднократни помощи при осиновяване на дете. Отпуснати са две еднократни помощи за отглеждане на близнаци в размер на 4800,00 лв.

През същия период са отпуснати общо 10 607 месечни помощи за отглеждане на

деца на обща стойност 865 182,49лв.