От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници

Изображение 1 от 46
Покажи в галерия

    В хасковското СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе Ден на отворените врати.

    Инициативата бе за бъдещи първокласници и техните родители, които имаха възможност да видят отблизо училищната среда, материалната база и бъдещите им учители.

    Малките гости бяха посрещнати на входа от четвъртокласници, облечени като приказни и филмови герои. Всяко дете получи специално поздравително послание за добре дошло.

    Посетителите се включиха в разнообразни творчески работилници, организирани от ученици и учители. Децата имаха възможност да изработят различни предмети, използвайки техники като прегъване, оцветяване, лепене и рисуване.

    Учителите по физическо възпитание бяха подготвили забавни състезателни игри, в които малките гости показаха своята енергия и спортен дух.

    В рамките на проявата бъдещите първокласници и техните родители направиха опознавателна разходка из училището. Те посетиха новия STEM кабинет, училищната библиотека, антистрес зоната, залата за занимания по интереси и къта за хранене.

    Събитието бе закрито с танц на мажоретния състав на училището.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π
    Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π
    преди 1 час
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    преди 2 часа
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    преди 2 часа
    „Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач
    „Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач
    преди 3 часа
    Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково
    Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково
    преди 4 часа
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Три поколения родопчанки обгърнати от крилете на столетието

    Случаен виц

    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π

    Във всеки човек има борба между добрия вълк и злия. Печели този , който храниш. - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Печена смесена туршия
    Печена смесена туршия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини