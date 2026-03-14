СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници

В хасковското СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе Ден на отворените врати.

Инициативата бе за бъдещи първокласници и техните родители, които имаха възможност да видят отблизо училищната среда, материалната база и бъдещите им учители.

Малките гости бяха посрещнати на входа от четвъртокласници, облечени като приказни и филмови герои. Всяко дете получи специално поздравително послание за добре дошло.

Посетителите се включиха в разнообразни творчески работилници, организирани от ученици и учители. Децата имаха възможност да изработят различни предмети, използвайки техники като прегъване, оцветяване, лепене и рисуване.

Учителите по физическо възпитание бяха подготвили забавни състезателни игри, в които малките гости показаха своята енергия и спортен дух.

В рамките на проявата бъдещите първокласници и техните родители направиха опознавателна разходка из училището. Те посетиха новия STEM кабинет, училищната библиотека, антистрес зоната, залата за занимания по интереси и къта за хранене.

Събитието бе закрито с танц на мажоретния състав на училището.