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Съставиха акт на пешеходеца, ритнал автобус в Хасково

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    33-годишният мъж, който ритна автобус в центъра на Хасково, е виновен за инцидента и му е съставен акт, съобщиха от полицията. Абсурдният инцидент стана към 11:11 часа в сряда. Мъж с дете на ръце ритна автобус в задния калник, след което падна и си счупи крака.

    Причина за неадекватната реакция е гняв, вероятно породен от факта, че автобусът не е спрял, за да пропусне чакащите пешеходци.

    На разпространен от Община Хасково видеозапис се вижда, че след като пада, до мъжа се приближава жена с детска количка. Тя се навежда над него, за да види дали е пострадал.

    Мъжът е настанен в МБАЛ-Хасково със счупен крак. Състоянието му е стабилно.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (3)

    • 1
      12
      12тия
      8 0
      10:37, 11 юни 2026
      Будала човек и вързано куче го хапе !
      Отговор
    • 2
      Бъ
      бъзз
      1 0
      10:58, 11 юни 2026
      Съставен акт, ама за какво нарушение е?!
      Добре беше да се съобщи.
      Отговор
    • 3
      Кл
      Кл
      0 0
      11:13, 11 юни 2026
      Как се казва тоя набор ми е , ако е черен не го знам
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