Съставиха акт на пешеходеца, ритнал автобус в Хасково

33-годишният мъж, който ритна автобус в центъра на Хасково, е виновен за инцидента и му е съставен акт, съобщиха от полицията. Абсурдният инцидент стана към 11:11 часа в сряда. Мъж с дете на ръце ритна автобус в задния калник, след което падна и си счупи крака.

Причина за неадекватната реакция е гняв, вероятно породен от факта, че автобусът не е спрял, за да пропусне чакащите пешеходци.

На разпространен от Община Хасково видеозапис се вижда, че след като пада, до мъжа се приближава жена с детска количка. Тя се навежда над него, за да види дали е пострадал.

Мъжът е настанен в МБАЛ-Хасково със счупен крак. Състоянието му е стабилно.