Прекратиха производства срещу трима общински съветници в Минерални бани, съветът остава с 11 души

Общинската избирателна комисия (ОИК) – Минерални бани прекрати производствата, започнати срещу трима общински съветници заради сигнали за неоправдани отсъствия от заседания на Общинския съвет.

Сигнали са били подадени срещу Найме Мюмюнали Мустафа, Азис Сафет Мехмед и Мехмед Гюнай Мехмед, като твърденията са били за отсъствия от три поредни заседания от общо пет проведени заседания на местния парламент през 2024 и 2025 година.

Производствата са образувани по отделни сигнали, подадени от Мюрен Мехмедали Ибрям, Муса Юсуф Чолак и Джевджет Шефкет Исмаил. На тримата съветници е бил даден срок да представят доказателства и становища по случая. След разглеждане на материалите ОИК – Минерални бани е взела решение да прекрати производствата.

Така Общинският съвет в Минерални бани продължава работа в състав от 11 общински съветници.