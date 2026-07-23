Психологът Валентина Грозева: Родителите грешат, когато възприемат налагането на граници като насилие

След скорошната нощна акция на МВР – Хасково, при която бяха съставени 13 акта на родители за непълнолетни деца без придружител след 22:00 часа, въпросът за родителския контрол и здравословните граници отново излезе на преден план. Защо все по-често възрастните изпитват затруднения да налагат правила и абдикират ли родителите от възпитанието, разговаряме с Валентина Грозева. Тя е психолог, педагог и психомоторен терапевт с дългогодишна практика в подкрепата на семейства, които търсят баланс между свободата на детето и родителския авторитет.

Според специалиста съвременните родители често губят увереност и се страхуват да поставят граници, защото погрешно възприемат категоричността като насилие спрямо младия човек. Промяната в модела на отглеждане превръща част от децата в „началници вкъщи“, като цялото семейство се върти около техните нужди. Когато свикнат да бъдат водеща фигура у дома, извън него те започват да очаква обществото и образователната система да се съобразяват с тях, вместо самите те да се адаптират и да поемат отговорност. Същевременно, залисани в борбата да осигурят максимум материални възможности, родителите се преуморяват и губят емоционален ресурс за истинско свързване със своите деца, а те от своя страна започват да търсят сигурност извън семейството.

Валентина Грозева съветва родителите да не бъркат категоричността с агресия, защото поставените правила и рутината дават сигурност на подрастващите. Тя подчертава, че възрастните трябва да бъдат стабилен ориентир и опорна точка, способна да удържи тийнейджърските емоции и гняв, а не просто да се държат като техни приятели или връстници. Ако едно семейство усети, че е изгубило авторитета си, първата стъпка е родителите да анализират собственото си състояние, преумора и лични амбиции, тъй като отговорността за изграждането на здрава връзка винаги започва от възрастния.

Цялото интервю с Валентина Грозева и подробния коментар по темата може да проследите във видео файла.