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Оставиха в ареста побойниците от басейна на хотел „Европа“

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    Тримата задържани за побой над спасител на басейна на хотел „Европа“ остават в ареста.

    Районният съд в Хасково уважи искането на Прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Те са обвинени в нанасяне на телесна повреда.

    Магистратите прецениха, че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият, за да осуетят наказателното производство, както и да извършат друго престъпление.

    Според държавното обвинение, те са действали в съучастие и по хулигански подбуди, и са причинили лека телесна повреда на 69- годишния служител.

    В деня на инцидента пострадалият им направил забележка и те му нанесли удари по главата и тялото. 69-годишният служител бе настанен в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

    Един от задържаните е непълнолетен, но според експертизата е осъзнавал действията и последиците от тях. Според закона той може да получи до 2 години лишаване от свобода. Пълнолетните участници в побоя могат да отнесат 3-годишна присъда.

    Определението на Районен съд – Хасково не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 3-дневен срок.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Гр
      ГРАЖДАНИН
      3 0
      13:40, 24 юли 2026
      Сега навеждат главите и не са толкова "велики"!
      Отговор
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