Оставиха в ареста побойниците от басейна на хотел „Европа“

Тримата задържани за побой над спасител на басейна на хотел „Европа“ остават в ареста.

Районният съд в Хасково уважи искането на Прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Те са обвинени в нанасяне на телесна повреда.

Магистратите прецениха, че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият, за да осуетят наказателното производство, както и да извършат друго престъпление.

Според държавното обвинение, те са действали в съучастие и по хулигански подбуди, и са причинили лека телесна повреда на 69- годишния служител.

В деня на инцидента пострадалият им направил забележка и те му нанесли удари по главата и тялото. 69-годишният служител бе настанен в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

Един от задържаните е непълнолетен, но според експертизата е осъзнавал действията и последиците от тях. Според закона той може да получи до 2 години лишаване от свобода. Пълнолетните участници в побоя могат да отнесат 3-годишна присъда.

Определението на Районен съд – Хасково не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 3-дневен срок.