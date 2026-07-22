Трима са задържани за побой над спасителя на басейн към хотел в Хасково

Трима са задържани за нанасяне на телесна повреда в Хасково, съобщиха от полицията.

Това е станало след сигнал в 17:30 часа от управител на хотел в града, която съобщила, че три лица са нанесли побой на спасителя на басейна към хотела. Към мястото са били изпратени полицейски екипи, които установили и задържали тримата на възраст 24 г., 25 г. и 18 г., във видимо нетрезво състояние.

След като служителят им направил забележка, те му нанесли удари по главата и тялото. 69-годишният служител е настанен в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

Установени са свидетели и веществени доказателства по образуваното досъдебно производство. Мярката на задържане и на тримата е до 24 часа.