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Капитанът на ОФК „Хасково“ изтегли победителя в играта на ЕСКОМ

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    Стана ясен победителят във втората игра на ЕСКОМ, свързана със Световното първенство по футбол. Това е Нели Дичева (Neli Dihceva във фейсбук). Името ѝ бе изтеглено в томбола.

    Нели Дичева може да благодари на капитана на ОФК „Хасково“ Тейнур Марем, който изтегли листчето с нейното име. Победителката е посочила Испания като нов световен шампион, както и стана. На финала Испания победи Аржентина с 1:0, като единственото попадение в продълженията отбеляза Феран Торес. 120 души бяха посочили Испания като носител на трофея от Мондиал 2026. А Нели Дичева имаше най-голям късмет от тях. Тя ще получи футболна топка, осигурена от ЕСКОМ.

    Във видеото ще чуете и коментара на Тейнур Марем за Световното първенство.

    Източник: Haskovo.NET

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