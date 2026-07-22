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Kaufland отбелязва 20 години в Хасково

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Хипермаркетът на бул. „Съединение“ 44 посреща клиенти вече две десетилетия

С изненади за клиентите и безплатен детски празник вчераKaufland отбелязва 20-годишното си присъствие в Хасково. Магазинът на бул. „Съединение“ 44 отваря врати през 2006 г. и вече две десетилетия е сред предпочитаните места за пазаруване в града, като само за последните 10 години в него са издадени над 12,9 млн. касови бележки.

За изминалите 20 години Kaufland е инвестирал общо 7,91 млн. евро за модернизации в своя обект в Хасково. Сред най-значимите инвестиции през последните години са цялостното преустройство на хипермаркета и подмяната на цялата хладилна техника с най-модерна и енергоспестяваща.

Днес във филиала работят 87 служители, като близо 15% от тях са част от екипа още от откриването на магазина преди 20 години. За тези две десетилетия Kaufland е изплатил над 18 млн. евро под формата на възнаграждения и социални осигуровки. Така компанията продължава да допринася за икономическото развитие на Хасково не само чрез инвестиции, но и чрез създаването на сигурна и устойчива заетост.

 

Източник: Haskovo.NET

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