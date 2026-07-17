Липсващи и препълнени контейнери за смет създават проблем в Хасково

Липсата на съдове от комплектите за разделно събиране на отпадъци и редовно препълнените контейнери за битова смет на улица „Одрин“ в хасковския квартал „Дружба-1“, зад ОУ „Св. Иван Рилски“ в Хасково, създават неудобство за живеещите в района.

По думите на граждани от квартала, контейнерите за разделно събиране често са препълнени, а в тях се изхвърлят и битови отпадъци, вместо единствено отпадъци за рециклиране. Според тях това се случва редовно по време на учебната година и затруднява правилното разделно събиране на отпадъците. При препълнените контейнери проблемът се засилва, защото се носи зловонна миризма, която дразни преминаващите ученици, учители, родители.

Ситуацията беше потвърдена вчера от екип на Haskovo.net. При репортерска проверка на място съдовете за битова смет прелива, а тези тези за разделно събиране на отпадъци бяха изпразнени.

От Община Хасково заявиха, че са уведомили фирмата изпълнител за проблема в района. Предстои засилен контрол върху обслужването на контейнерите, както и предприемане на необходимите мерки за отстраняване на установените нередности.

Жители сигнализираха и за липса на контейнери за разделно събиране на отпадъци на улица „Рила“ №5 в квартал „Дружба-1“ и на булевард „Съединение“ до ДНА. По думите им това принуждава хората да изхвърлят отпадъците си в по-отдалечени контейнери или в съдовете за битов отпадък, което обезсмисля ролята на разделното сметопочистване.

Хората от района настояват да бъдат предприети мерки за осигуряване на достатъчно съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и за по-редовното обслужване на вече поставените контейнери.