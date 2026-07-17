Започва преасфалтирането на бул. „България“, има промени в движението и градския транспорт

Цялостно преасфалтиране на бул. „България“ започва от понеделник, съобщи на пресконференция днес заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев. Ремонтът на пътната настилка ще обхване Северното и Южното платно в участъка: от кръстовището с бул. „Освобождение“ до моста на „Освобождение“ и обратно. Ремонтните работи ще се извършват на няколко етапа.

„Първият етап започва в понеделник, 20 юли. Ще се работи по Северното платно, от кръстовището на бул. „България“ с бул. „Освобождение“ (от сградата на РЗИ до Бившата печатница на ул. „Преслав“.

Тази отсечка ще бъде затворена за движение на всички видове моторни превозни средства от 8:30 до 16:45 часа всеки ден. Предвижда се работата да продължи една седмица. Изключения ще се правят само за автомобили на органите на реда и на Спешна помощ“, съобщи заместник-кметът Динко Тенев. Той подчерта, че ремонтите ще се извършват в работно време, избран е период, когато повечето хора са във ваканция и движението в града не е толкова натоварено. „Поднасям предварително своите извинения за неудобството, което ще причиним на гражданите, но всички искаме да имаме здрави пътища“, каза Динко Тенев.

„Във връзка с извършваните дейности се налага и промяна в движението на градския транспорт“, обясни управителят на Тролейбусен транспорт Албен Манджуков. За линии с номера 5, 104, 108, 308 и 11 промяна в маршрута на движение няма. За линии с номера 1, 2 и 102 маршрутът е по бул. „Съединение“ до кръстовището с бул. „България“ /Зеленчуков пазар/ и след това по обичайния маршрут. Линия №3 също минава по бул. „Съединение“ /автогарата/, кръстовището с бул. „Раковски“, кръстовище с бул. „България“, ул. „Преслав“ /покрай Окръжен съд/, ул. „Добруджа“ и включване в обичайния маршрут. Обходният маршрут на линия №4 е отново през бул. „Стефан Стамболов“ /„Лидл“/, бул. „Съединение“, бул. „Раковски“.

„Призовавам гражданите докато вървят ремонтите да се съобразяват с пътните знаци и организацията на движение, за да не се затрудняват участниците в движението. Трафикът на камиони над 3,5 тона, които се движат в посока кв. „Болярово“, ще бъде пренасочен от бул. „Илинден“, бул. „Освобождение“ и ул. „Панорама“. Другият обход е по „Раковски“ – „Съединение“ – бул. „България“ покрай Младежки дом. Ремонтът на тази възлова артерия се предвижда за седмица. Органите на реда ще оказват съдействие“, уточни ст. инспектор Ангел Ангелов – началник група „Общинска полиция“.

След като бъде завършено преасфалтирането на участъка на бул. „България“ от сградата на РЗИ до бившата печатница, ще започне ремонтът на отсечката от кръстовището на Зеленчуков пазар до ул. „Оборище“.

Третият етап е от ул. „Ген. Карцов“ до ул. „Петър Берковски“, включително и моста „Освобождение“, уточни заместник-кметът Динко Тенев. Той припомни, че по северното платно на бул. „България“ има две вече възстановени от Община Хасково отсечки: от ул. „Преслав“ до кръстовището на Зеленчуков пазар и от ул. „Кавала“ до ул. „Ген. Карцов“.

Цялостното преасфалтиране на Северното платно от кръстовището с бул. „Освобождение“ до моста до църквата „Света Богородица“ е на стойност 363 000 евро без ДДС. Община Хасково е осигурила средства и за цялостно преасфалтиране и на Южното платно на бул. „България“. Работата по него ще обхване участъка от мост „Освобождение“ през Зеленчуков пазар, Окръжен съд до кръстовището с бул. „Освобождение“ (к-кс 21 век).

За всеки следващ етап от работата по възловия за Хасково бул. „България“ Община Хасково ще информира гражданите своевременно.