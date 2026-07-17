Двама млади мъже остават в ареста заради пренос на 20 пистолета

Окръжният съд в Хасково постанови постоянен арест за двама грузински граждани – Вусал Масимов на 24 години и Пируз Оружов на 21 години. Те са обвинени, че на 15 юли са пренесли през границата 20 бойни пистолета „Glock“ без знанието и разрешението на митническите власти.

Двамата са пътували с международен автобус от Турция към Полша. На пункта „Капитан Андреево“ превозното средство е било отклонено за проверка. Малко преди началото ѝ Масимов и Оружов се отделили от реда за паспортен контрол, върнали се до автобуса, взели две раници и ги изхвърлили в кош за отпадъци. Действията им били забелязани от служители на Гранична полиция.

При проверката на раниците гранични полицаи и митничари открили вътре общо 20 пистолета с пълнители. Оръжията са иззети с протокол за оглед.

Съдът прецени, че има достатъчно данни, които сочат, че двамата мъже са участвали в пренасянето на оръжията. Освен това те са граждани на държава извън ЕС и нямат постоянен адрес в България, което според магистратите е риск да се укрият. Затова е взета най-тежката мярка – задържане под стража.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок. Ако бъде подадена жалба, делото ще се гледа на 23 юли от 10:30 ч.