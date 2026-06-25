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Откриха 73 бойни пистолета в матраци и шкаф на товарен автомобил

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    73 бойни пистолета са открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

    На 24.06.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия.

    След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето, под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета.
    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково. 
    Задържането е част от митническа операция „Direct hit“ по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия Изток към Западна Европа чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност.

    По разпореждане на Окръжна прокуратура-Хасково водачът на товарния автомобил – Е.К., на 58 г., е привлечен към наказателна отговорност. Спрямо същия е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България“, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е бил временно отнет и документа му за задгранично пътуване.

    Разследването по случая продължава.

    Това е най-големият случай за тази и миналата година на ГКПП „Капитан Андреево“ и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци след като в края на май на митнически пункт „Лесово“ бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители.

    За цялата 2025 година от Агенция „Митници“ са отчетени 12 случая, при които митническите органи са задържали общо 52 огнестрелни оръжия и 23 неогнестрелни оръжия, както и боеприпаси за тях.

    Източник: Haskovo.NET

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