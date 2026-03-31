Откриха контрабандни пистолет, патрони и цигари в пътнически бус

    Контрабанда на боен пистолет, 13 патрона и цигари предотвратиха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на пътнически микробус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

    На 29.03.2026 г., около 18:30 часа, на пункта пристига микробус с чужда регистрация на път от Турция през България за Нидерландия. В превозното средство, управлявано от  български гражданин, пътувал и турски гражданин с инициали Х.Ю. Пред митническите служители двамата мъже заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която под предната пасажерска седалка и в личния багаж на турския гражданин, са открити общо 9800 къса (490 кутии цигари) без български акцизен бандерол. В хода на контролните действия, във фабрична кухина на втория ред седалки, митническите служители откриват пистолет, а до него кутия от цигари с укрити в нея 6 бойни патрона. На задната седалка, в мъжката чанта на турския гражданин, е установен и пълнител със 7 бойни патрона. 

    Огнестрелното оръжие, пълнителят и патроните, както и превозното средство, послужило за извършване на нарушението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Х.Ю., на 46 г., турски гражданин е привлечен като обвиняем, за това, че е пренесъл през границата на страната без знанието и разрешението на митниците стоки, представляващи оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие. 

    За откритите и задържани контрабандни цигари на турския гражданин е съставен и акт за административно нарушение по Закона за митниците.

    Източник: Haskovo.NET

    Културни събития през април в Хасково
    Културни събития през април в Хасково
