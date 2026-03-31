Културни събития през април в Хасково

Младостта, литературата и вдъхновението имат среща в Хасково на 22, 23 и 24 април. Тогава ще се проведат емблематичните Литературни дни „Южна пролет“ Хасково 2026 и Националният конкурс за дебютна литература. Срещи с именити автори, съвременни класици, дебютанти, които представят първите си книги, с издатели, с читатели и с деца-творци ни очакват в дните на словото и родния език. Очаквайте нови събития, съпътстващи традиционните срещи по време на „Южна пролет“.

Преди това обаче градът ни ще бъде домакин на поредица музикални, театрални и творчески срещи, младежки инициативи и спектакли.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2026 г.

2 – 30 април

РИМ – Хасково и РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково

Изложба плакати „Значимите български чехи“ на Чешки културен център – София

2 април (четвъртък)

10:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково, библиотека

„Приказките са вълшебство“ – среща с деца от ДГ „Иглика“ – Хасково, посветена на Международния ден на детската книга

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

„Празник на детската книга“ – среща с деца от ДГ „Слънце“ – Хасково

4 април (събота)

11:00 ч. – 13:00 ч. РИМ – Хасково, Къща музей „Шишманова къща“

Работилница за боядисване на великденски яйца „Шарен Великден“ (с предварително записване)

11:00 ч. „Младежки център“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

ПАКОСТНИКЪТ

Участват: Нелина Михайлова, Стефана Дункова, Илиян Диков

6 април (понеделник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Александър Миланов представя книгата си „Завръщането на свещеното познание на Катара: Тайните на звездните портали”

7 април (вторник)

16:00 ч. Зала „Хасково“

Представяне на книгата на д-р Веселина Узунова „В служба на живота. Здравеопазването в Хасково и региона 1878–1903 г.“

17:30 ч. ХГ „Форум“

„Пътеписи в цвят“ – изложба живопис на Мария Райчева, участник в Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ 2025 г.

8 април (сряда)

11:00 ч. – 13:00 ч. „Младежки център“ – Хасково, зала 216

Творческа работилница за изработване на великденска украса, организирана от Арт школа „Сръчни ръце“ при „Младежки център“ – Хасково

9 април (четвъртък)

14:00 ч. „Младежки център“ – Хасково, зала 217

Великденско ателие за боядисване на яйца, организирано от Школа по Етнография при „Младежки център“ – Хасково

15 април (сряда)

18:30 ч. РИМ – Хасково, зала „Възраждане“

Великденски хоров концерт на Вокален ансамбъл „Орфей+“ и Дамски хор „Незабравки“ – Кърджали, част от националната инициатива „България пее“

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Кръговрат“ – юбилеен концерт-спектакъл по случай 75 години от създаването на Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“

16 април (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Среща с Деян Енев и представяне на книгата му „Тъгувам за Киото”

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Музиката на Италия“ – концерт с участието на Руслан Мъйнов и Симфониета Видин, диригент маестро Левон Манукян

17 април (петък)

17:30 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

XVII международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“, организиран от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, под патронажа на г-жа Мария Габриел

20 април (понеделник)

10:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково, библиотека

Театрална школа „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Децата четат приказки на деца. Среща на децата театрали с ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково

21 април (вторник)

10:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, библиотека

„Големи читатели четат на малки слушатели“ с децата от ДГ „Ян Бибиян“ – Хасково

22 – 24 април ( сряда-петък)

54-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕБЮТНА ЛИТЕРАТУРА „ЮЖНА ПРОЛЕТ”

ЛИТЕРАТУРНИ ДНИ „ЮЖНА ПРОЛЕТ“ ХАСКОВО 2026

22 април (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„ГОШО“ – моноспектакъл на Димитър Калбуров

23 април (четвъртък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„И верният отговор е ...“ – криминално-битова семейна комедия с участието на Луиза Григорова, Христо Пъдев и Боряна Братоева

24 април (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Аладин и арабските нощи“ – авторски танцов спектакъл за деца и възрастни, музика Валентино Бабат, либрето и хореография Антония Лазарова и танцьорите на Royal Dance –София

25 април (събота)

21:00 ч. – 23:00 ч. парк „Ямача“

Демонстрационно наблюдение по повод Световния ден на астрономията, организирано от Астрономическа обсерватория при „Младежки център“ – Хасково

27 април (понеделник)

„Младежки център“ – Хасково

Джаз клуб Хасково представя изложба, посветена на Международния ден на джаза – 30 април

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

Детски концерт на Балетна формация „Рона“ при ОНЧ „Заря – 1858“

28 април (вторник)

17:30 ч. РИМ – Хасково, Зала за временни изложби, ет. 2

Фотографска изложба „Прогонването“ – кураторски проект на Зейнеб Зефер и Диана Иванова

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

ОНЧ „Заря – 1858“ и Музикална школа „Манол Иванов“ представят „Абитуриентски концерт“. Преподавателски екип: Ясен Янчев, Красимира Генева, Теодора Стоянова и Елка Софтова. В програмата: Classic, Pop, Rock и Jazz.

29 април (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

Гостува ДТ „Стефан Киров“ – Сливен

БОРЯНА

по Йордан Йовков

Участват: Красимир Доков (в ролята на Златил), Мария Манолова (в ролята на Боряна), Марин Маринов, Денислав Михалев, Вяра Начева, Габриел Петков, Димитър Марков, Ивайло Гандев, Яна Димитрова