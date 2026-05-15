От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Емоционално изпращане на Випуск 2026 в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково

Изображение 1 от 31
Покажи в галерия

    Последният училищен звънец прозвуча тържествено за дванадесетокласниците от ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково, отбелязвайки края на един важен етап от техния живот.

    Празничната атмосфера бе изпълнена с ведро настроение, искрени емоции и щипка носталгия, докато зрелостниците правеха своята последна символична крачка в гимназията, която ги е изграждала и подкрепяла през изминалите години. Празничната церемония бе повод за равносметка и пожелания за успех, вяра и смелост по новия път, който им предстои като зрели хора.

    В рамките на тържеството бяха отличени най-изявените ученици от випуска, като грамотите на заслужилите връчи заместник-директорът на гимназията инж. Дорина Карадимова.

    Своето завършване отпразнуваха три паралелки със специализирана подготовка в специалностите: Приложното програмиране, Компютърната техника и технологии, Машини и съоръжения за заваряване.

    На добър час, Випуск 2026!

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Първото кръшно хоро на „Китна Тракия пее и танцува“ се изви с Бисера и Лидия
    Първото кръшно хоро на „Китна Тракия пее и танцува“ се изви с Бисера и Лидия
    преди 42 минути
    Пътят за Гърция под блокада: Мотористи скочиха срещу високите застраховки
    Пътят за Гърция под блокада: Мотористи скочиха срещу високите застраховки
    преди 1 час
    Близо 14 000 „маркови“ стоки са иззети при седем проверки на коли, автобуси и камиони
    Близо 14 000 „маркови“ стоки са иззети при седем проверки на коли, автобуси и камиони
    преди 1 час
    ОУ „Шандор Петьофи“ отвори врати към бъдещето с новия си STEM център
    ОУ „Шандор Петьофи“ отвори врати към бъдещето с новия си STEM център
    преди 4 часа
    „Асти '91“ е на полуфинал след втора инфарктна победа
    „Асти '91“ е на полуфинал след втора инфарктна победа
    преди 5 часа
    Гимназията по туризъм изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и красив символичен жест
    Гимназията по туризъм изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и красив символичен жест
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - Jaded

    Случаен виц

    Първото кръшно хоро на „Китна Тракия пее и танцува“ се изви с Бисера и Лидия

    Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Печен телешки джолан в гърне
    Печен телешки джолан в гърне

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.