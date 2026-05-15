Емоционално изпращане на Випуск 2026 в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково

Последният училищен звънец прозвуча тържествено за дванадесетокласниците от ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково, отбелязвайки края на един важен етап от техния живот.

Празничната атмосфера бе изпълнена с ведро настроение, искрени емоции и щипка носталгия, докато зрелостниците правеха своята последна символична крачка в гимназията, която ги е изграждала и подкрепяла през изминалите години. Празничната церемония бе повод за равносметка и пожелания за успех, вяра и смелост по новия път, който им предстои като зрели хора.

В рамките на тържеството бяха отличени най-изявените ученици от випуска, като грамотите на заслужилите връчи заместник-директорът на гимназията инж. Дорина Карадимова.

Своето завършване отпразнуваха три паралелки със специализирана подготовка в специалностите: Приложното програмиране, Компютърната техника и технологии, Машини и съоръжения за заваряване.

На добър час, Випуск 2026!