ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще

    На 15 септември 2025 г. ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково тържествено откри новата учебна година. За 77-и път гимназията посрещна своите ученици с надежда и вяра в успешното им бъдеще.

    Най-вълнуващ е празникът за осмокласниците, които избраха да се обучават в специалностите: „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Електрически машини и апарати“, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“.

    За дванадесетокласниците празникът е не по-малко специален – това е техният последен първи учебен ден в училище, изпълнен с емоции и очаквания.

    Директорът на ПГМЕТ инж. Тихомир Калинов поздрави учениците, учителите и родителите с пожелания за здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година.

    На добър час, ПГМЕТ!

    Източник: Haskovo.NET

