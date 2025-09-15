От х:

Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“

    В първия учебен ден стотици ученици от ОУ „Никола Вапцаров“ в Хасково влязоха в напълно обновената и модернизирана сграда на учебното заведение. Кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, директорът на училището Димитрина Димитрова и първокласничките Емине и Семат прерязаха официално лентата на преобразеното школо.

    В празничното си обръщение градоначалникът благодари на екипа на училището за коректната и сърцата работа, за да се случи този проект, на екипа на Община Хасково, който защити идеята си и спечели финансиране от НПВУ, както и на родителите за проявеното търпение и разбиране. „Знаехме, че ще има трудности и неудобства, най-вече за учениците, родителите и учителите. Затова съм изключително благодарен за търпението и разбирането. Във ваше лице аз видях партньори, които повече от мен искаха този ремонт да се случи и да посрещнем 15 септември в напълно преобразена учебна среда. Ние с Вас показахме как заедно можем да градим и да се грижим за училището си. И това е най-добрият урок, който преподадохме на децата. Пожелавам Ви все така в разбирателство да работите заедно, за да са образовани и възпитани децата ни“ каза кметът Станислав Дечев.

    Той се обърна към най-развълнуваните днес с думите: „Мили първокласници, за Вас този ден е вълшебен. Вие ставате част от голямото семейство на училище „Никола Вапцаров“. Бъдете добри един към друг, уважавайте своите учители и намерете нови приятели в игрите. Нека има здраве, благоденствие и успехи за всички! На добър час“.

    Сградата на ОУ „Никола Вапцаров“ е строена преди 60 години и досега никога не е била основно ремонтирана. Днес тя е възродена за нов живот по проект „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност“. Това е един от първите проекти, които Община Хасково спечели по Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура „Модернизация на образователна среда“. В напълно обновената училищна сграда, в светлите и модерно обзаведени кабинети днес влязоха усмихнати ученици, а най-развълнувани бяха най-малките – първолаците от 1А и 1Б клас и техните родители.

    През тази година предстои още една радост за децата тук. Предстои откриване на първия в историята на училището физкултурен салон.

