От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда

Изображение 1 от 27
Покажи в галерия

    С благородна инициатива стартира учебната година в ОУ „Св. Климент Охридски“ в Хасково. За първия учебен ден вместо цветя, ученици и родители дариха средства за деца в нужда.

    88 първокласници в 4 паралелки посрещна едно от най-желаните училища в Хасково.  Общия брой на учениците през тази учебна година ще бъде 516.

    Учителите и учениците бяха приветствани от директора Розалина Петкова. Сред гостите бяха председателят на училищното настоятелство Веселин Недев и бившият дългогодишен директор и бивш областен управител на Хасково Гинка Райчева.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор
    Откриха наркотици в дома на отказал наркотест, хванаха и пиян шофьор
    преди 10 минути
    Божидар е на финал в Токио
    Божидар е на финал в Токио
    преди 35 минути
    ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
    ПГМЕТ – Хасково посрещна своите ученици за 77-и път с надежда и вяра в успешното им бъдеще
    преди 59 минути
    Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
    Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“
    преди 1 час
    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    преди 1 час
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Тоталният контрол на централизираните дигитални валути

    Случаен виц

    Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир
    Кметът Станислав Дечев и първокласници прерязаха лентата на обновеното училище „Никола Вапцаров“

    Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които не вършат работа. - Томас Едисън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шоко-сладкиш с орехи и портокал
    Шоко-сладкиш с орехи и портокал

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини