В ОУ „Св. Климент Охридски“ вместо букети дариха средства за деца в нужда

С благородна инициатива стартира учебната година в ОУ „Св. Климент Охридски“ в Хасково. За първия учебен ден вместо цветя, ученици и родители дариха средства за деца в нужда.

88 първокласници в 4 паралелки посрещна едно от най-желаните училища в Хасково. Общия брой на учениците през тази учебна година ще бъде 516.

Учителите и учениците бяха приветствани от директора Розалина Петкова. Сред гостите бяха председателят на училищното настоятелство Веселин Недев и бившият дългогодишен директор и бивш областен управител на Хасково Гинка Райчева.