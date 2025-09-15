Задържаха рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. в тир

Рекордно количество от близо 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това е най-голямото количество марихуана, задържано от Агенция „Митници“ през 2025 година.

За случая съобщиха днес по време на съвместна пресконференция представители на Агенция „Митници“, на Окръжна прокуратура – Хасково и на МВР. Участие в нея взеха Иван Стоянов – окръжен прокурор на Хасково, Иван Пасков – зам.-директор на ТД „Митница“ Бургас, Стефан Бакалов – началник на отдел „Борба с наркотрафика“ (дирекция „Митническо разузнаване и разследване“), Филип Николов – началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“, Атанас Куртов – началник на отдел за Южна България на ГДБОП – МВР и главен инспектор Яни Пейчев – началник на ГКПП „Капитан Андреево“.

На 11.09.2025 г., час преди полунощ, на трасе „Изходящи товарни автомобили“ на пункта пристига товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с немска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозвания товар – фрезова машина, от Германия за Турция. След предварителен анализ на риска от служителите на отдел „Борба с наркотрафика“ при Териториална дирекция Митница Бургас, митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за физически контрол. При последвалата проверка, в предната част на товарното помещение между челната стена и декларирания товар, са открити 20 картонени кашона и 22 текстилни чанти, обвити с прозрачно и черно фолио, съдържащи 656 вакуумирани пакета със зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест тя реагира на марихуана с общо тегло 739,180 кг. Стойността на задържаната марихуана е 11 826 880 лева по цени за нуждите на съдебната система.

Иван Пасков, зам.-директор на ТД Митница София, заяви, че вниманието на служителите е било привлечено от факта, че товарът се е движел с фирмена, а не с митническа пломба. Камионът е бил и с нестандартен размер, което също било белег за селектирането му.

Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“, допълни, че стойността на турския черен пазар на задържаната марихуана е многократно по-висока, както и че марихуаната е най-задържаният наркотик на границата с Турция. Задържаното в този случай количество е най-голямото, откривано на ГКПП „Капитан Андреево“ през последните 15 години.

Филип Николов, началник на МП „Капитан Андреево“, изказа благодарност към митническите служители от пункта, както и към служителите на ГДБОП и ГД „Гранична полиция“.

Участниците в брифинга акцентираха върху ефективната съвместна работа между институциите като бяха припомнени поредица от общи действия, довели до задържането на големи количества наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Като обвиняем е привлечен 49-годишният турски шофьор с инициали Н.К.

Шофьорът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 15 септември 2025 г., Окръжна прокуратура – Хасково внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Заседанието е насрочено за 15:30 часа днес.